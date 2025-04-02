Проблемы при уничтожении космического телескопа Gaia: аппарат оказывал сопротивление

Европейское космическое агентство столкнулось с необычной проблемой во время отключения космического телескопа Gaia. Аппарат казалось, сопротивлялся собственной смерти.

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Об этом пишет Futurism.

Космический телескоп Gaia создал очень подробную трехмерную карту более миллиарда звезд в Млечном Пути, а также за его пределами. Но срок его службы подошел к концу.

Аппарат Gaia увели подальше от Земли Фото: space.com

"Отключение космического аппарата в конце его миссии кажется достаточно простой задачей. Но космические корабли на самом деле не хотят, чтобы их отключали", — говорит оператор космического корабля Gaia Тиаго Ногейра в заявлении ЕКА.

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Все дело в том, что создатели Gaia сделали аппарат невероятно устойчивым к враждебной среде.

"Космический телескоп был разработан таким образом, чтобы выдерживать такого рода сбои, как радиационные бури, удары микрометеоритов, а также потерю связи с Землей. Он оборудован несколькими резервными системами, которые должны были гарантировать, что аппарат всегда сможет перезагрузиться и возобновить работу в случае сбоя", — добавляет Ногейра.

Для того, чтобы окончательно отключить телескоп, команде пришлось разработать отдельную стратегию вывода из эксплуатации. Ученые не хотели, чтобы система снова активировалась в будущем и начала передавать данные, когда солнечные панели Gaia снова уловят солнечный свет.

Космическую обсерваторию запустили в 2013 году для создания крупнейшего в истории космического каталога. Но в начале этого месяца аппарат достиг своего пенсионного возраста.

Еще на прошлой неделе двигатели Gaia увели телескоп от точки Лагранжа 2, где гравитационное притяжение Солнца и Земли объединяются, удерживая на стабильной орбите космические аппараты.

Космический телескоп перешел на орбиту вокруг Солнца, а это гарантия того, что он не приблизится к Земле в течение по крайней мере следующих 100 лет. Ученые также по одной отключили подсистемы и приборы аппарата.

Затем команда "намеренно испортила" его бортовое программное обеспечение, чтобы убедиться, что аппарат" никогда не перезапустится снова, как только выключится окончательно".

Gaia помогла астрономам создать огромную карту звезд и даже лун и экзопланет, некоторые из которых агентство надеется исследовать более подробно в ходе своей предстоящей миссии Plato. Также обсерватория помогла астрономам разобраться в том, где именно в галактическом дисске располагается Солнечная система. Результаты показали, что мы движемся к галактическому центру ускоренными темпами.

Напомним, космический телескоп Gaia закончил работу, но это не конец. Хотя телескоп Европейского космического агентства прекратил научные операции, ученые еще долго будут обрабатывать полученные данные и делать новые открытия.