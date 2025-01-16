12 лет составлял карту Млечного Пути: космический телескоп Gaia закончил работу, но это не конец

Хотя телескоп Европейского космического агентства прекратил научные операции, ученые еще долго будут обрабатывать полученные данные и делать новые открытия.

Related video

Космический телескоп Gaia Европейского космического агентства (ЕКА) занимался созданием самой большой трехмерной карты нашей галактики Млечный Путь в течение 12 лет. В среду, 15 января 2025 года он прекратил свое исследование космоса. Но ученые планируют предоставить обработанные данные телескопа в течение ближайших нескольких лет, что должно привести к новым открытиям, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Завершение работы космического телескопа Gaia связано с тем, что у него закончилось холодное газовое топливо, используемое для вращения. Телескоп использовал примерно 12 грамм этого топлива в день с момента запуска в космос 19 декабря 2013 года. По словам ученых из ЕКА, на этом миссия Gaia не заканчивается, ведь продолжается сбор и обработка полученных данных.

За время своей работы телескоп Gaia изучил почти 2 млрд звезд и других объектов в Млечном Пути и вокруг него. В частности, телескоп получил сведения о движении звезд, их светимости, температуре и составе. Главная цель космического телескопа состояла в создании самой большой и точной трехмерной карты Млечного Пути. Первый выпуск данных телескопа Gaia состоялся 14 сентября 2016 года, второй — 25 апреля 2018 года, а третий — 13 июня 2022 года. Сейчас ученые из ЕКА готовят четвертый выпуск данных, который ожидается до середины 2026 года. Ученые считают, что этот выпуск данных, основанный на 5,5 годах наблюдений должен превзойти предыдущий выпуск по объему и качеству данных.

За время своей работы телескоп Gaia изучил почти 2 млрд звезд и других объектов в Млечном Пути и вокруг него Фото: wikipedia

После этого ученые приступят к обработке информации за 10,5 лет наблюдений, чтобы создать пятый выпуск данных, который ожидается в конце этого десятилетия. Ученые говорят, что все полученные телескопом данные окончательно будут представлены только где-то в 2030-х годах. Это значит, что еще много лет астрономы будут делать новые открытия в Млечном Пути на основание этой информации.

Телескоп Gaia теперь станет объектом испытаний для ученых, стремящихся усовершенствовать управление космическими аппаратами и приборами в космосе. Эти испытания будут проходить в течение нескольких недель, пока Gaia будет оставаться в гравитационно стабильной точке между Землей и Солнцем, известной как точка Лагранжа L2.

После того, как телескоп Gaia покинет точку L2 и свою текущую орбиту, он будет переведена на орбиту, которая будет держать его подальше от системы Земля-Луна в ближайшем будущем. В марте или апреле 2025 года телескоп Gaia перейдет на свою конечную орбиту вдали от сферы влияния Земли, что предотвратит его вмешательство в работу других космических аппаратов.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили странную звезду, которая не должна существовать. Обнаруженная нейтронная звезда ведет себя настолько странно, что может изменить понимание этих сверхплотных объектов, которые остаются после смерти массивных звезд.

Также Фокус писал о том, что ученые смогли объяснить, чем являются странные маленькие объекты красного цвета в ранней Вселенной, которые несколько лет озадачивали астрономов.