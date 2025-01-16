12 років складав карту Чумацького Шляху: космічний телескоп Gaia закінчив роботу, але це не кінець

Хоча телескоп Європейського космічного агентства припинив наукові операції, вчені ще довго оброблятимуть отримані дані і робитимуть нові відкриття.

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Космічний телескоп Gaia Європейського космічного агентства (ЄКА) займався створенням найбільшої тривимірної карти нашої галактики Чумацький Шлях протягом 12 років. У середу, 15 січня 2025 року він припинив своє дослідження космосу. Але вчені планують надати оброблені дані телескопа протягом найближчих кількох років, що має призвести до нових відкриттів, пише Space.

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Завершення роботи космічного телескопа Gaia пов'язане з тим, що у нього закінчилося холодне газове паливо, яке використовується для обертання. Телескоп використовував приблизно 12 грам цього палива на день з моменту запуску в космос 19 грудня 2013 року. За словами вчених з ЄКА, на цьому місія Gaia не закінчується, адже триває збір і обробка отриманих даних.

За час своєї роботи телескоп Gaia вивчив майже 2 млрд зірок та інших об'єктів у Чумацькому Шляху та навколо нього. Зокрема, телескоп отримав відомості про рух зірок, їхню світність, температуру та склад. Головна мета космічного телескопа полягала у створенні найбільшої і найточнішої тривимірної карти Чумацького Шляху. Перший випуск даних телескопа Gaia відбувся 14 вересня 2016 року, другий — 25 квітня 2018 року, а третій — 13 червня 2022 року. Наразі вчені з ЄКА готують четвертий випуск даних, який очікується до середини 2026 року. Науковці вважають, що цей випуск даних, який ґрунтується на 5,5 роках спостережень, має перевершити попередній випуск за обсягом і якістю даних.

За час своєї роботи телескоп Gaia вивчив майже 2 млрд зірок та інших об'єктів у Чумацькому Шляху та навколо нього Фото: wikipedia

Після цього вчені розпочнуть обробку інформації за 10,5 років спостережень, щоб створити п'ятий випуск даних, який очікується наприкінці цього десятиліття. Учені кажуть, що всі отримані телескопом дані остаточно будуть представлені тільки десь у 2030-х роках. Це означає, що ще багато років астрономи робитимуть нові відкриття в Чумацькому Шляху на підставі цієї інформації.

Телескоп Gaia тепер стане об'єктом випробувань для вчених, які прагнуть удосконалити управління космічними апаратами і приладами в космосі. Ці випробування відбуватимуться протягом кількох тижнів, доки Gaia залишатиметься в гравітаційно стабільній точці між Землею і Сонцем, відомій як точка Лагранжа L2.

Після того, як телескоп Gaia покине точку L2 і свою поточну орбіту, його буде переведено на орбіту, яка триматиме його подалі від системи Земля-Місяць у найближчому майбутньому. У березні або квітні 2025 року телескоп Gaia перейде на свою кінцеву орбіту далеко від сфери впливу Землі, що запобігатиме його втручанню в роботу інших космічних апаратів.

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