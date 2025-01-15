Астрономи спантеличені: вони виявили дивну зірку, яка не повинна існувати

Виявлена нейтронна зірка поводиться настільки дивно, що може змінити розуміння цих надщільних об'єктів, які залишаються після смерті масивних зірок.

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Астрономи виявили за допомогою радіотелескопа ASKAP на відстані 13 000 світлових років від нас настільки дивну нейтронну зірку, що, за їхніми словами, вона не повинна існувати. Ця зірка є, ймовірно, різновидом пульсара, який ніколи раніше не бачили. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише New Scientist.

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Коли дуже масивні зірки досягають кінця свого життя і вибухають надновою, то утворюється надщільний об'єкт під назвою нейтронна зірка. Пульсарами називають нейтронні зірки, які дуже швидко обертаються навколо своєї осі і випускають під час обертання радіохвилі зі своїх магнітних полюсів. Більшість пульсарів обертаються зі швидкістю понад один оберт на секунду, і астрономи отримують радіоімпульс із тією ж частотою.

За останні кілька років астрономи виявили компактні об'єкти, які випускають радіохвилі з набагато меншою швидкістю. Це спантеличило вчених, адже вважається, що випромінювання радіохвиль має припинитися, коли обертання сповільнюється до більш ніж одного оберту за хвилину. Такі об'єкти, що повільно обертаються, відомі як довгоперіодичні радіотранзієнти. Минулого року астрономи виявили такий об'єкт із періодом обертання 54 хвилини. Тепер же астрономи виявили новий об'єкт, який отримав назву ASKAP J1839-0756, що обертається з рекордно повільною швидкістю: один оберт за 6,45 годин.

Спочатку вчені вирішили, що цей об'єкт є зіркою білим карликом, тобто залишком померлої, схожої на Сонце зірки. Але раніше астрономи не бачили самотнього білого карлика, який би випускав радіохвилі. Також розрахунки показали, що новий об'єкт занадто великий, щоб бути білим карликом.

Після цього вчені вирішили, що цей об'єкт є магнетаром, тобто нейтронною зіркою з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті. Це також різновид пульсара. Раніше астрономи вже виявили магнетар із періодом обертання 6,67 годин. Але цей магнетар випускає тільки рентгенівське випромінювання, а не радіохвилі.

За словами вчених, якщо це справді самотній магнетар, то це буде перша виявлена зірка такого типу, яка випускає радіохвилі та має такий повільні період обертання навколо своєї осі.

Автори дослідження кажуть, що цей об'єкт повністю змінює відомі уявлення про нейтронні зірки. Це один із найдивніших об'єктів у космосі і вчені вважали, що їх не повинно існувати.

Також астрономи кажуть, що теорію про те, що пульсари припиняють випромінювати радіохвилі, коли обертаються занадто повільно, потрібно переглянути.

Як уже писав Фокус, астрономи змогли пояснити "червоні точки" в глибокому космосі. Спочатку виявлені маленькі галактики в ранньому Всесвіті, здавалося, змінюють уявлення про його еволюцію, але нове дослідження показує, що це не так.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили одну з найвіддаленіших, а значить і одну з найбільш ранніх наднових у Всесвіті. Вчені вважають, що в ранньому Всесвіті масивні зірки вибухали інакше.