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Технології та наука

Виявлено одну з найперших наднових у Всесвіті: так було створено метали (фото)

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Фото: NASA | Ілюстрація масивної зірки, що перетворюється на наднову в ранньому Всесвіті. Поруч показано знімки наднової 2023adsv, спостережуваної телескопом Вебб у 2022 і 2023 роках

Властивості наднових у ранньому Всесвіті відрізнялися від подібних вибухів зірок у пізнішій історії космосу.

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Учені вважають, що вибухи наднових були іншими в ранньому Всесвіті. Особливо якщо йдеться про зірку, яка до вибуху мала масу у 20 разів більшу за масу Сонця. За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи виявили одну з найперших наднових у Всесвіті. Ця наднова може розповісти більше про те, як помирали перші масивні зірки і як вони вплинули на подальшу еволюцію Всесвіту. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

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Приблизно 11,4 млрд років тому зірка з масою у 20 разів більшою, ніж у Сонця, вибухнула надновою, яка отримала назву AT 2023adsv. Цей вибух відрізняється від тих, які астрономи спостерігають у пізнішій історії космосу. Як мінімум тому, що під час вибуху виділилося надзвичайно багато енергії.

За словами вчених, перші зірки у Всесвіті відрізнялися від сучасних зірок, адже вони були дуже масивними та гарячими, а тому помирали внаслідок справді гігантських вибухів. Ранній Всесвіт здебільшого складався з легкого водню та невеликої кількості легкого гелію. Майже не існувало важких хімічних елементів, які астрономи називають "металами".

Найперші зірки складалися з водню, а також містили трохи гелію. Ці зірки почали синтезувати водень у важчі хімічні елементи. Коли наймасивніші зірки почали вмирати і вибухати надновими, то вони засіяли космос великою кількістю "металів".

Ці хімічні елементи увійшли до складу зірок наступного покоління, які містили багато важких "металів". Коли ці зірки почали помирати і вибухати надновими, то вони наповнили Всесвіт ще більшою кількістю важких елементів, створених у їхніх ядрах під час синтезу водню. Таким чином ці важкі елементи увійшли до складу третього покоління зірок, до якого належить Сонце.

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Наднова AT 2023adsv вибухнула, коли Всесвіту було всього 2 мільярди років
Фото: NASA

Астрономи вважають, що найперші зірки існували не дуже довго, а тому вибухи наднових були масштабнішими, ніж у пізніших зірок. Найперші наднові були дуже яскравими, а тому їх може побачити космічний телескоп Вебб.

Аналіз хімічного складу наднової AT 2023adsv показав, що це один із найперших вибухів зірок у Всесвіті, який стався через 2 млрд років після народження космосу і за 6 млрд років до народження Сонця.

З огляду на розмір зірки, що вибухнула, вчені кажуть, що такі об'єкти дуже рідко зустрічаються в локальному Всесвіті. При цьому енергія вибуху була приблизно в 2 рази більшою, ніж у наднових ближчих до нас масивних зірок. Вчені вважають, що вибухи наднових були іншими в ранньому Всесвіті, але щоб це довести необхідно більше даних.

Як уже писав Фокус, фізики вважають, що дивні об'єкти на нейтронних зірках стрясають космос. Одні з найщільніших об'єктів у Всесвіті можуть сильно стрясати простір-час і мати особливі зв'язки з планетами та їхніми супутниками.

Також Фокус писав про те, що ще одне дослідження припускає, що центр нашої галактики насправді не такий, як ми думаємо, і в ньому знаходиться гігантська темна зірка.