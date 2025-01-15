Обнаружена одна из самых первых сверхновых во Вселенной: так были созданы металлы (фото)

Свойства сверхновых в ранней Вселенной отличались от подобных взрывов звезд в более поздней истории космоса.

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Ученые считают, что взрывы сверхновых были другими в ранней Вселенной. Особенно если речь идет о звезде, которая до взрыва имела массу в 20 раз больше массы Солнца. С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили одну из самых первых сверхновых во Вселенной. Эта сверхновая может рассказать больше о том, как умирали первые массивные звезды и как они повлияли на дальнейшую эволюцию Вселенной. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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Примерно 11,4 млрд лет назад звезда с массой в 20 раз больше, чем у Солнца взорвалась сверхновой, которая получила название AT 2023adsv. Этот взрыв отличается от тех, которые астрономы наблюдают в более поздней истории космоса. Как минимум потому, что во время взрыва выделилось чрезвычайно много энергии.

По словам ученых, первые звезды во Вселенной отличались от современных звезд, ведь они были очень массивными и горячими, а потому умирали в результате действительно гигантских взрывов. Ранняя Вселенная в основном состояла из легкого водорода и небольшого количества легкого гелия. Почти не существовало тяжелых химических элементов, которые астрономы называют "металлами".

Самые первые звезды состояли из водорода, а также содержали немного гелия. Эти звезды начали синтезировать водород в более тяжелые химические элементы. Когда самые массивные звезды начали умирать и взрываться сверхновыми, то они засеяли космос большим количеством "металлов".

Эти химические элементы вошли в состав звезд следующего поколения, которые содержали много тяжелых "металлов". Когда эти звезды начали умирать и взрываться сверхновыми, то они наполнили Вселенную еще большим количество тяжелых элементов, созданных в их ядрах во время синтеза водорода. Таким образом эти тяжелые элементы вошли во состав третьего поколения звезд, к которому принадлежит Солнце.

Сверхновая AT 2023adsv взорвалась, когда Вселенной было всего 2 миллиарда лет Фото: NASA

Астрономы считают, что самые первые звезды существовали не очень долго, а потому взрывы сверхновых были более масштабными, чем у более поздних звезд. Самые первые сверхновые были очень яркими, а потому их может увидеть космический телескоп Уэбб.

Анализ химического состава сверхновой AT 2023adsv показал, что это один из самых первых взрывов звезд во Вселенной, который произошел через 2 млрд лет после рождения космоса и за 6 млрд лет до рождения Солнца.

Учитывая размер взорвавшейся звезды, ученые говорят, что такие объекты очень редко встречаются в локальной Вселенной. При этом энергия взрыва была примерно в 2 раза больше, чем у сверхновых более близких к нам массивных звезд. Ученые считают, что взрывы сверхновых были другими в ранней Вселенной, но чтобы это доказать необходимо больше данных.

Как уже писал Фокус, физики считают, что странные объекты на нейтронных звездах сотрясают космос. Одни из самых плотных объектов во Вселенной могут сильно сотрясать пространство-время и иметь особые связи с планетами и их спутниками.

Также Фокус писал о том, что еще одно исследование предполагает, что центр нашей галактики на самом деле не такой, как мы думаем, и в нем находится гигантская темная звезда.