Странные объекты на нейтронных звездах сотрясают космос: что обнаружили физики

Одни из самых плотных объектов во Вселенной могут сильно сотрясать пространство-время и иметь особые связи с планетами и их спутниками.

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Нейтронные звезды являются одними из самых плотных объектов во Вселенной. Они возникают после смерти массивных звезд и данные объекты в триллион раз плотнее свинца. Но особенности их поверхности остаются до сих пор малоизученными. Физики выдвинули гипотезу, что на поверхности нейтронных звезд находятся "горы" высотой всего в несколько миллиметров. Если такие деформации присутствуют на поверхности нейтронных звезд, то их можно обнаружить с помощью детекторов гравитационных волн. Это даст возможно лучше понять экстремальную физику нейтронных звезд. Исследование опубликовано в журнале Physical Review D, пишет IFLScience.

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Физики изучили механизм образования гор на планетах и спутниках Солнечной системы и некоторые из этих механизмов предполагают, что нейтронные звезды имеют на поверхности крошечные "горы" в виде деформаций их внешнего слоя. Эти "горы" должны быть намного массивнее любых гор на Земле, а потому только гравитация этих деформаций может вызывать появление колебаний в ткани пространства и времени известных как гравитационные волны.

Все, что имеет массу, которая движется, создает гравитационные волны. Но только самые экстремальные объекты во Вселенной выпускают эти волны на такой частоте, что их могут обнаружить современные детекторы гравитационных волн. Поэтому до сих пор были обнаружены гравитационные волны, созданные при столкновении черных дыр или нейтронных звезд.

Авторы исследования считают, что даже небольшие деформации на поверхности нейтронных звезд в нашей галактике способны создать такие гравитационные волны, которые смогут уловить современные детекторы гравитационных волн. Это позволит улучшить понимание экстремальной физики нейтронных звезд.

Материя в нейтронных звездах испытывает силы на пределе физических возможностей, и то, как именно она себя ведет, до конца не изучено. Считается, что материя организована в структуры, известные как ядерная паста. Возможно, эта материя может организоваться таким образом, чтобы создать крошечные деформации на поверхности нейтронных звезд. Такая особенность может объяснить слишком большую скорость вращения нейтронных звезд.

Физики сравнили возможность образования "гор" на поверхности нейтронных звезд с различными мирами в Солнечной системе. У спутника Юпитера Европы и спутника Сатурна Энцелада есть твердая кора и подземный океан из воды. Их поверхность изрезана разломами, которые возникли под влиянием движения воды.

Но в данном случае нет необходимости иметь жидкую внутреннюю часть объекта. У Меркурия есть тонкая кора и большое металлическое ядро, и у этой планеты также есть особенности на ее поверхности в виде изогнутых ступенчатых структур. Если кора нейтронных звезд не одинакова во всех направлениях, это также может привести к образованию структур, которые можно назвать горами.

Как уже писал Фокус, ракета Илона Маска отправила на Луну 2 посадочных модуля. Посадочные модули Blue Ghost и Resilience доберутся до Луны в разное время, но каждый из них имеет на борту важные научные инструменты для исследования спутника Земли.

Также Фокус писал о том, ученые обнаружили вокруг нашей галактики существование горячей темной материи, что противоречит нынешним представлениям о космосе.