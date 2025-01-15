Астрономы сбиты с толку: они обнаружили странную звезду, которая не должна существовать

Обнаруженная нейтронная звезда ведет себя настолько странно, что может изменить понимание этих сверхплотных объектов, которые остаются после смерти массивных звезд.

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Астрономы обнаружили с помощью радиотелескопа ASKAP на расстоянии 13 000 световых лет от нас настолько странную нейтронную звезду, что, по их словам, она не должна существовать. Эта звезда является, вероятно, разновидностью пульсара, который никогда раньше не видели. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет New Scientist.

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Когда очень массивные звезды достигают конца своей жизни и взрываются сверхновой, то образуется сверхплотный объект под названием нейтронная звезда. Пульсарами называют нейтронные звезды, которые очень быстро вращаются вокруг своей оси и выпускают во время вращения радиоволны из своих магнитных полюсов. Большинство пульсаров вращаются со скоростью более одного оборота в секунду, и астрономы получают радиоимпульс с той же частотой.

За последние несколько лет астрономы обнаружили компактные объекты, которые выпускают радиоволны с гораздо меньшей скоростью. Это озадачило ученых, ведь считается, что излучение радиоволн должно прекратится, когда вращение замедляется до более чем одного оборота в минуту. Такие медленно вращающиеся объекты известны как долгопериодические радиотранзиенты. В прошлом году астрономы обнаружили такой объект с периодом вращения 54 минуты. Теперь же астрономы обнаружили новый объект, получивший название ASKAP J1839-0756, который вращается с рекордно медленной скоростью: один оборот за 6,45 часов.

Изначально ученые решили, что этот объект является звездой белым карликом, то есть остатком умершей, похожей на Солнце звезды. Но раньше астрономы не видели одинокого белого карлика, который бы выпускал радиоволны. Также расчеты показали, что новый объект слишком большой, чтобы быть белым карликом.

После этого ученые решили, что этот объект является магнетаром, то есть нейтронной звездой с самым сильным магнитным полем во Вселенной. Это также разновидность пульсара. Ранее астрономы уже обнаружили магнетар с периодом вращения 6,67 часов. Но этот магнетар выпускает только рентгеновское излучение, а не радиоволны.

По словам ученых, если это действительно одинокий магнетар, то это будет первая обнаруженная звезда такого типа, которая выпускает радиоволны и имеет такой медленные период вращения вокруг своей оси.

Авторы исследования говорят, что этот объект полностью меняет известные представления о нейтронных звездах. Это один из самых странных объектов в космосе и ученые считали, что их не должно существовать.

Также астрономы говорят, что теорию о том, что пульсары прекращают излучать радиоволны, когда вращаются слишком медленно, нужно пересмотреть.

Как уже писал Фокус, астрономы смогли объяснить "красные точки" в глубоком космосе. Изначально обнаруженные маленькие галактики в ранней Вселенной, казалось, меняют представление о ее эволюции, но новое исследование показывает, что это не так.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили одну из самых далеких, а значит и одну из самых ранних сверхновых во Вселенной. Ученые считают, что в ранней Вселенной массивные звезды взрывались иначе.