Проблеми під час знищення космічного телескопа Gaia: апарат чинив опір

Європейське космічне агентство зіткнулося з незвичайною проблемою під час вимкнення космічного телескопа Gaia. Апарат, здавалося, чинив опір власній смерті.

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Про це пише Futurism.

Космічний телескоп Gaia створив дуже детальну тривимірну карту понад мільярд зірок у Чумацькому Шляху, а також за його межами. Але термін його служби підійшов до кінця.

Апарат Gaia повели подалі від Землі Фото: space.com

"Вимкнення космічного апарата наприкінці його місії здається досить простим завданням. Але космічні кораблі насправді не хочуть, щоб їх вимикали", — говорить оператор космічного корабля Gaia Тіаго Ногейра в заяві ЄКА.

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Річ у тім, що творці Gaia зробили апарат неймовірно стійким до ворожого середовища.

"Космічний телескоп був розроблений таким чином, щоб витримувати такого роду збої, як радіаційні бурі, удари мікрометеоритів, а також втрату зв'язку із Землею. Він обладнаний кількома резервними системами, які повинні були гарантувати, що апарат завжди зможе перезавантажитися і відновити роботу в разі збою", — додає Ногейра.

Для того, щоб остаточно відключити телескоп, команді довелося розробити окрему стратегію виведення з експлуатації. Вчені не хотіли, щоб система знову активувалася в майбутньому і почала передавати дані, коли сонячні панелі Gaia знову вловлять сонячне світло.

Космічну обсерваторію запустили 2013 року для створення найбільшого в історії космічного каталогу. Але на початку цього місяця апарат досяг свого пенсійного віку.

Ще минулого тижня двигуни Gaia відвели телескоп від точки Лагранжа 2, де гравітаційне тяжіння Сонця і Землі об'єднуються, утримуючи на стабільній орбіті космічні апарати.

Космічний телескоп перейшов на орбіту навколо Сонця, а це гарантія того, що він не наблизиться до Землі протягом принаймні наступних 100 років. Науковці також по одній відключили підсистеми та прилади апарата.

Потім команда "навмисно зіпсувала" його бортове програмне забезпечення, щоб переконатися, що апарат "ніколи не перезапуститься знову, щойно вимкнеться остаточно".

Gaia допомогла астрономам створити величезну карту зірок і навіть лун та екзопланет, деякі з яких агентство сподівається дослідити детальніше під час своєї майбутньої місії Plato. Також обсерваторія допомогла астрономам розібратися в тому, де саме в галактичному диску розташовується Сонячна система. Результати показали, що ми рухаємося до галактичного центру прискореними темпами.

Нагадаємо, космічний телескоп Gaia закінчив роботу, але це не кінець. Хоча телескоп Європейського космічного агентства припинив наукові операції, вчені ще довго оброблятимуть отримані дані та робитимуть нові відкриття.