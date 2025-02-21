"Давайте летіти на Марс": Ілон Маск рекомендує знищити МКС якомога швидше (фото)

Власник компанії SpaceX вважає, що Міжнародна космічна станція вже виконала своє завдання і від неї вже мало користі.

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Радник президента США Трампа, мільярдер і власник компанії SpaceX заявив про те, що потрібно рухатися далі в космос, а тому Міжнародна космічна станція (МКС) вже не потрібна і її слід спустити з орбіти вже найближчим часом, пише Space.

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Міжнародна космічна станція — план NASA щодо її знищення

Будівництво МКС на орбіті почалося 1998 року, а перші астронавти туди прибули в листопаді 2000 року. Відтоді екіпажі на орбітальній станції постійно змінюються і триває її експлуатація. МКС створена і підтримується зусиллями NASA, Канадського космічного агентства, Європейського космічного агентства, Японського агентства аерокосмічних досліджень, а також "Роскосмосу". На орбітальній станції проводять різні наукові дослідження та експерименти, щоб, зокрема, підготувати людство до освоєння Місяця і Марса.

Водночас МКС вже показує ознаки старіння, адже іноді виходять з ладу ті чи інші її компоненти, що загрожує безпеці астронавтів. Але поки що, всім партнерам по МКС вдається підтримувати нормальний режим роботи станції на орбіті. Проте вже відомо, що NASA разом із партнерами вирішили, що МКС буде знищено 2030 року. Спеціальний космічний корабель компанії SpaceX має спустити станцію в атмосферу Землі, де вона має згоріти. Навіть якщо деякі частини МКС не згорять повністю, то вони, згідно з планом, мають впасти в Тихий океан далеко від населених регіонів.

Нагадуємо, що Росія вже неодноразово заявляла про те, що вона планує покинути МКС раніше, ніж її буде знищено. Зокрема, раніше представники "Роскосмосу" говорили про те, що РФ припинить роботу на орбітальній станції до 2028 року.

Будівництво МКС на орбіті почалося 1998 року, а перші астронавти туди прибули в листопаді 2000 року Фото: wikipedia

Ілон Маск рекомендує знищити МКС якомога швидше

Тепер же власник компанії SpaceX і радник президента США Трампа Ілон Маск у своїй соціальній мережі Х закликав починати підготовку до спуску МКС з орбіти. За словами Маска, орбітальна станція вже виконала своє завдання і тепер від неї мало користі. Мільярдер заявив, що він рекомендує знищити МКС якомога швидше, а саме вже через 2 роки. "Давайте летіти на Марс", — написав Маск. При цьому мільярдер написав, що рішення щодо знищення МКС раніше, ніж планується, має ухвалити Трамп.

Роздуми Маска не варто залишати поза увагою, адже він, очевидно, прислухається до думки Трампа з багатьох питань.

Нагадуємо, що наразі Ілон Маск є главою Департаменту ефективності уряду, консультативної групи при президентові США, яка займається перевіркою роботи федерального уряду. Ця перевірка призвела до тисяч звільнень співробітників у багатьох федеральних агентствах.

Власник компанії SpaceX і радник президента США Трампа Ілон Маск у своїй соціальній мережі Х закликав починати підготовку до спуску МКС з орбіти Фото: Business Insider

Ілон Маск і політ на Марс

Також важливо пам'ятати, що Ілон Маск давно мріє про те, щоб людство не обмежувалося перебуванням на навколоземній орбіті, а рухалося до освоєння більш глибокого космосу. Зокрема, Маск дуже зацікавлений у пілотованих польотах на Марс. Тож те, що власник SpaceX вважає МКС уже, ймовірно, непотрібним проєктом, не має викликати подиву. З іншого боку, Маск також не вважає заплановані пілотовані польоти астронавтів NASA на Місяць пріоритетними місіями. І причина та сама: потрібно летіти на Марс, на думку Ілона Маска.

Ілон Маск дуже зацікавлений у пілотованих польотах на Марс Фото: The Guardian

Поки що пілотовані польоти на Червону планету не входять до найближчих планів NASA. Космічне агентство активно готується до висадки астронавтів на Місяць у середині 2027 року. У NASA розглядають Місяць як тренувальний майданчик перед тим, як відправити астронавтів на Марс.

Також представники NASA повідомили, що МКС і майбутні космічні станції на орбіті будуть використовуватися для проведення наукових досліджень, а також для підготовки пілотованих місій на Місяць і Марс. У NASA чекають на рішення Трампа щодо подальшої роботи космічного агентства та майбутніх місій у космос.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що потужний вибух у космосі спричинив зміну еволюції вірусів в Африці. Дослідження показує, що може існувати зв'язок між підвищенням радіації на Землі, спричиненої вибухом наднової, і мутаціями вірусів в африканському озері.

Також Фокус уже писав про те, з якої причини МКС завжди залишається на орбіті і може протистояти сильній гравітації нашої планети, яка тягне станцію вниз.