"Давайте лететь на Марс": Илон Маск рекомендует уничтожить МКС как можно скорее (фото)

Владелец компании SpaceX считает, что Международная космическая станция уже выполнила свою задачу и от нее уже мало пользы.

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Советник президента США Трампа, миллиардер и владелец компании SpaceX заявил о том, что нужно двигаться дальше в космос, а потому Международная космическая станция (МКС) уже не нужна и ее следует спустить с орбиты уже в ближайшее время, пишет Space.

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Международная космическая станция — план NASA по ее уничтожению

Строительство МКС на орбите началось в 1998 году, а первые астронавты туда прибыли в ноябре 2000 года. С тех пор экипажи на орбитальной станции постоянно меняются и продолжается ее эксплуатация. МКС создана и поддерживается усилиями NASA, Канадского космического агентства, Европейского космического агентства, Японского агентства аэрокосмических исследований, а также "Роскосмоса". На орбитальной станции проводятся различные научные исследования и эксперименты, чтобы, в том числе, подготовить человечество к освоению Луны и Марса.

В то же время МКС уже показывает признаки старения, ведь иногда выходят из строя те или иные ее компоненты, что угрожает безопасности астронавтов. Но пока что, всем партнерам по МКС удается поддерживать нормальный режим работы станции на орбите. Тем не менее уже известно, что NASA вместе с партнерами решили, что МКС будет уничтожена в 2030 году. Специальный космический корабль компании SpaceX должен спустить станцию в атмосферу Земли, где она должна сгореть. Даже если некоторые части МКС не сгорят полностью, то они, согласно плану, должны упасть в Тихий океан вдали от населенных регионов.

Напоминаем, что Россия уже неоднократно заявила о том, что она планирует покинуть МКС раньше, чем она будет уничтожена. В частности, ранее представители "Роскосмоса" говорили о том, что РФ прекратит работу на орбитальной станции до 2028 года.

Строительство МКС на орбите началось в 1998 году, а первые астронавты туда прибыли в ноябре 2000 года Фото: wikipedia

Илон Маск рекомендует уничтожить МКС как можно скорее

Теперь же владелец компании SpaceX и советник президента США Трампа Илон Маск в своей социальной сети Х призвал начинать подготовку к спуску МКС с орбиты. По словам Маска, орбитальная станция уже выполнила свою задачу и теперь от нее мало пользы. Миллиардер заявил, что он рекомендует уничтожить МКС как можно скорее, а именно уже через 2 года. "Давайте лететь на Марс", — написал Маск. При этом миллиардер написал, что решение по поводу уничтожения МКС раньше, чем планируется, должен принять Трамп.

Размышления Маска не стоит оставлять без внимания, ведь он, по всей видимости, прислушивается к мнению Трампа по многим вопросам.

Напоминаем, что сейчас Маск является главой Департамента эффективности правительства, консультативной группы при президенте США, которая занимается проверкой работы федерального правительства. Эта проверка привела к тысячам увольнений сотрудников во многих федеральных агентствах.

Владелец компании SpaceX и советник президента США Трампа Илон Маск в своей социальной сети Х призвал начинать подготовку к спуску МКС с орбиты Фото: Business Insider

Илон Маск и полет на Марс

Также важно помнить, что Илон Маск давно мечтает о том, чтобы человечество не ограничивалось пребыванием на околоземной орбите, а двигалось к освоению более глубокого космоса. В частности, Маск очень заинтересован в пилотируемых полетах на Марс. Поэтому то, что владелец SpaceX считает МКС уже, вероятно, ненужным проектом, не должно вызывать удивления. C другой стороны, Маск также не считает запланированные пилотируемые полеты астронавтов NASA на Луну приоритетными миссиями. И причина та же: нужно лететь на Марс, по мнению Илона Маска.

Илон Маск очень заинтересован в пилотируемых полетах на Марс Фото: The Guardian

Пока что пилотируемые полету на Красную планету не входят в ближайшие планы NASA. Космическое агентство активно готовится к высадке астронавтов на Луну в середине 2027 года. В NASA рассматривают Луну как тренировочную площадку перед тем, как отправить астронавтов на Марс.

Также представители NASA сообщили, что МКС и будущие космические станции на орбите будут использоваться для проведения научных исследований, а также для подготовки пилотируемых миссий на Луну и Марс. В NASA ждут решения Трампа относительно дальнейшей работы космического агентства и будущих миссий в космос.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что мощный взрыв в космосе вызвал изменение эволюции вирусов в Африке. Исследование показывает, что может существовать связь между повышением радиации на Земле, вызванной взрывом сверхновой и мутациями вирусов в африканском озере.

Также Фокус уже писал о том, по какой причине МКС всегда остается на орбите и может противостоять сильной гравитации нашей планеты, которая тянет станцию вниз.