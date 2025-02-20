Мощный взрыв в космосе вызвал изменение эволюции вирусов в Африке: что обнаружили ученые

Исследование показывает, что может существовать связь между повышением радиации на Земле, вызванной взрывом сверхновой и мутациями вирусов в африканском озере.

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Ученые считают, что относительно близкий к нам взрыв сверхновой примерно 2-3 млн лет назад привел к тому, что в озере Танганьика в Африке в то время произошло изменение эволюции вирусов. Связь между двумя событиями все еще остается спорной, но если подтвердится, то это может изменить то, как мы пониманием движущие силы изменяя новых видов, и не только масштабе вирусов. Исследование опубликовано в Astrophysical Journal Letters, пишет IFLScience.

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Когда сверхновые (взрывы массивных звезд) взрываются недалеко от Земли, то возникает очень яркая вспышка и света и выброс излучения, которое может повлиять на нашу атмосферу. В результате взрыва на Землю могут также попасть изотопы разных химических элементов, в частности железо-60.

Ученые провели анализ изотопа железа-60 и определили, что примерно 2-3 млн лет назад он прибыл в результате взрыва относительно недалекой от нас сверхновой. Авторы исследования считают, что выброс излучения в результате взрыва достиг Земли и бы настолько мощным, разрушить ДНК живых существ и возможно, заставил вирусы в озере Танганьика (Африка) мутировать в новые виды.

Моделирование показывает, что сверхновая взорвалась на расстоянии более 200 световых лет от нас в ассоциации Тукана — Часов. Это группа слабо связанных гравитацией звездных скоплений, которые родились в одном месте, но затем разлетаются по Вселенной.

В результате взрыва сверхновой на Земле мог повыситься уровень радиации, и в частности это затронуло Африку. Примерно в течение 10 000 лет, как считают ученые, вирусы мутировали в озере Танганьика.

Ученые считают, что уровень радиации на Земле не мог привести к массовому вымиранию, но этого было достаточно, чтобы повысить частоту мутаций и увеличить скорость появления новых видов вирусов.

Ученые считают, что излучине сверхновой могло повлиять не только на эволюцию вирусов, но и на эволюцию других живых существ на Земле.

Авторы исследования во время моделирования опирали на прошлые научные работы, которые показали резкое повышение разнообразия вирусов в озере Танганьика примерно 2-3 млн лет назад. Ученые говорят, что нельзя сказать о существовании прямой связи между взрывом сверхновой и мутациями вирусов, но оба события произошли примерно в один и тот же период.

Разнообразие вирусов примерно в то же время должна быть обнаружено и в других местах, чтобы подтвердить теорию о том, что всему виной радиация, вызванная взрывом сверхновой.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили "невозможную" пару звезд-вампиров, которые делают нечто очень необычное. Обнаруженные две звезды по очереди "едят" друг друга, что привело к изменению их дальнейшей судьбы.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили неожиданный источник очень яркого радиоизлучения. Оно пришло из мертвой галактики, чего не должно быть.