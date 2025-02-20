Астрономы обнаружили "невозможную" пару звезд-вампиров: они делают нечто очень необычное

Обнаруженные две звезды по очереди "едят" друга друга, что привело к изменению их дальнейшей судьбы.

Related video

Астрономы с помощью космического телескопа Einstein Probe обнаружили вспышку рентгеновского света от взрыва новой на белом карлике. Оказалось, что этот белый карлик находится в очень необычной двойной звездной системе. Она находится в галактике-спутнике Млечного пути под названием Малое Магелланово Облако. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Очень странная двойная звездная система

Как показал анализ рентгеновского света в соседней галактике существует очень необычная двойная звездная система. Одна звезда принадлежит к классу Be-звезды, которые очень горячие и имеет большую яркость. При этом масса звезды примерно в 12 раз больше, чем у Солнца. Вторым компонентом системы является звезда белый карлик, которая примерно в 1,2 раза больше Солнца по массе, но имеет маленький размер. Белые карлики возникают после того, как похожие на Солнце звезды сбрасывают свои внешние слои и оставляют лишь ядра, которые сильно сжимаются под влиянием гравитации.

Но есть одна проблема. Звезды похожие на Солнце могут существовать до 10 млрд лет, но звезда с массой в 12 раз большей, чем у Солнца, должна была прожить не более 20 млн лет и взорваться сверхновой. Учитывая огромную разницу в продолжительности жизни, как эта Be-звезда может оказаться на одной орбите с компаньоном в виде белого карлика? Ученые считают, что ответ заключается в том, что Be-звезда и белый карлик делятся материалом, по очереди питаясь друг другом, как вампиры.

Звезды, которые "едят" друг друга

Авторы исследования считают, что изначально двойная система состояла из двух звезд с массами в 6 и 8 раз больше, чем у Солнца. Чем массивнее звезда, тем быстрее она расходует свое топливо для реакции термоядерного синтеза в своем ядре и тем короче ее продолжительность жизни.

Поэтому первой достигла конца своей жизни более массивная звезда в этой паре. В результате она раздулась и стала гигантской звездой. В этот момент внешние слои гигантской звезды начала притягивать к себе менее массивная звезда из-за близкого расположения друг к другу. В конце концов, звезда с массой в 6 раз большей, чем у Солнца, выросла до звезды с массой в 12 раз большей, чем у Солнца.

Обнаруженные две звезды по очереди "едят" друга друга, что привело к изменению их дальнейшей судьбы. Иллюстрация Фото: space.com

В то же время, все, что осталось от звезды с массой в 8 раз большей, чем у Солнца, — это ее ядро, которое сильно сжалось превратилось в белого карлика.

После этого белый карлик начал забирать обратно украденный у него материл у гигантской звезды с помощью своей сильной гравитации. По мере того, как на белом карлике накапливается все больше новой материи, происходит термоядерный взрыв. Это называется взрывом новой. В результате взрыва возникает очень яркая вспышка, в том числе и рентгеновского света. Именно его и увидел Einstein Probe.

Звезды-вампиры изменили свою судьбу

По словам ученых, обмен материей изменил судьбу звезд в этой двойной системе. Обычно звезда с массой в 6 раз большей, чем у Солнца достигает конца своей жизни, раздуваясь до красного гиганта, прежде чем сбросить свои внешние слои, и оставив после себя белого карлика. Но, накопив так много массы от своего компаньона, она становится обреченной взорваться как сверхновая.

А звезда с массой в 8 раз большей, чем у Солнца находится прямо на границе между звездами, которые эволюционируют в красных гигантов, и звездами, которые становятся сверхновыми. Но вместо этого она превратилась в белого карлика, что более типично для менее массивных звезд.

Это не значит, что она в конечном итоге не взорвется сверхновой. Взрывы сверхновых типа Ia разрушают белых карликов, которые накопили слишком много массы, если точнее, то такая звезда должна иметь массу в 1,44 раза большую, чем у Солнца. Учитывая, то она имеет сейчас в 1,2 раза большую массу, то звезде не понадобится очень много времени для накопления необходимого для взрыва материала. Но выжить белый карлик сможет, если до этого соседняя гигантская звезда взорвется сверхновой.

Как уже писал Фокус, из древней мертвой галактики пришли странные радиосигналы и ученые не могут их объяснить. Мертвая галактика, которой уже 11 млрд лет, не должна создавать такие вспышки радиоизлучения, поэтому новое открытие поставило ученых в тупик.

Также Фокус писал о том, что французское "искусственное Солнце" побило рекорд такого же "Солнца" из Китая. Речь идет о рекордном времени удержания стабильной плазмы в термоядерном реакторе, что дает возможность приблизить создание чистой безграничной энергии.