Потужний вибух у космосі спричинив зміну еволюції вірусів в Африці: що виявили вчені

Дослідження показує, що може існувати зв'язок між підвищенням радіації на Землі, спричиненим вибухом наднової, і мутаціями вірусів в африканському озері.

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Вчені вважають, що відносно близький до нас вибух наднової приблизно 2-3 млн років тому призвів до того, що в озері Танганьїка в Африці на той час відбулася зміна еволюції вірусів. Зв'язок між двома подіями все ще залишається спірним, але якщо підтвердиться, то це може змінити те, як ми розуміємо рушійні сили, що змінюють нові види, і не тільки масштабі вірусів. Дослідження опубліковано в Astrophysical Journal Letters, пише IFLScience.

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Коли наднові (вибухи масивних зірок) вибухають недалеко від Землі, то виникає дуже яскравий спалах і світла та викид випромінювання, яке може вплинути на нашу атмосферу. Унаслідок вибуху на Землю можуть також потрапити ізотопи різних хімічних елементів, зокрема залізо-60.

Учені провели аналіз ізотопу заліза-60 і визначили, що приблизно 2-3 млн років тому він прибув унаслідок вибуху відносно недалекої від нас наднової. Автори дослідження вважають, що викид випромінювання внаслідок вибуху сягнув Землі і був настільки потужним, що зруйнувати ДНК живих істот і, можливо, змусив віруси в озері Танганьїка (Африка) мутувати в нові види.

Моделювання показує, що наднова вибухнула на відстані понад 200 світлових років від нас в асоціації Тукана — Годинника. Це група слабо пов'язаних гравітацією зоряних скупчень, які народилися в одному місці, але потім розлітаються по Всесвіту.

Унаслідок вибуху наднової на Землі міг підвищитися рівень радіації, і зокрема це торкнулося Африки. Приблизно протягом 10 000 років, як вважають учені, віруси мутували в озері Танганьїка.

Вчені вважають, що рівень радіації на Землі не міг призвести до масового вимирання, але цього було достатньо, щоб підвищити частоту мутацій і збільшити швидкість появи нових видів вірусів.

Учені вважають, що випромінювання наднової могло вплинути не тільки на еволюцію вірусів, а й на еволюцію інших живих істот на Землі.

Автори дослідження під час моделювання спиралися на минулі наукові роботи, які показали різке підвищення різноманітності вірусів в озері Танганьїка приблизно 2-3 млн років тому. Науковці кажуть, що не можна сказати про існування прямого зв'язку між вибухом наднової та мутаціями вірусів, але обидві події відбулися приблизно в один і той самий період.

Різноманітність вірусів приблизно в той самий час має бути виявлено і в інших місцях, щоб підтвердити теорію про те, що всьому виною радіація, викликана вибухом наднової.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили "неможливу" пару зірок-вампірів, які роблять щось дуже незвичайне. Виявлені дві зірки по черзі "їдять" одна одну, що призвело до зміни їхньої подальшої долі.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили несподіване джерело дуже яскравого радіовипромінювання. Воно прийшло з мертвої галактики, чого не повинно бути.