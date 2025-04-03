Россию не взяли на Марс: первый европейский марсоход доставит на планету другой аппарат (фото)
Европейское космическое агентство (ЕКА) в рамках миссии ExoMars, цель которой состоит в поисках потенциальной жизни на Марсе, выбрало компанию Airbus для создания посадочной платформы для марсохода Rosalind Franklin. Эту платформу должна была предоставить Россия.
Об этом пишет Space.
В 2028 году на Марс должен отправиться первый в истории европейский марсоход Rosalind Franklin. Колесный робот будет искать признаки жизни на Марсе с помощью различных инструментов. В том числе с помощью буровой установки, которая позволит собрать образцы на глубине 2 метра под поверхностью Красной планеты.
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Марсоход Rosalind Franklin отправится в космос на борту ракеты-носителя, которая будет выбрана NASA. Космическое агентство США теперь является партнером ЕКА в реализации миссии ExoMars. Марсоход должен прибыть на Красную планету в 2030 году и приземлиться с помощью посадочной платформы на равнине в северном полушарии Марса, где были обнаружены признаки существования жидкой воды на поверхности планеты в далеком прошлом.
Изначально посадочную платформу для марсохода Rosalind Franklin должно было предоставить российское космическое агентство "Роскосмос". Также первый в истории европейский марсоход должен был полететь на Марс на российской ракете. Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году ЕКА разорвало все связи с Россией, в частности и в рамках проекта ExoMars. В прошлом году ЕКА заключило соглашение с NASA, чтобы реализовать данную миссию, запуск которой изначально планировался на 2020 год.
Теперь же стало известно, что для разработки посадочного модуля для Rosalind Franklin ЕКА выбрало компанию Airbus. Стоимость создания этой платформы оценивается в примерно 194 млн долларов. Компания Airbus создаст посадочный модуль, который включает в себя посадочную платформу и двигательную установку, которая поможет замедлить марсоход Rosalind Franklin при посадке на Марс.
Европейский марсоход поможет выяснить не только, была ли жизнь на Марсе или может быть еще существует в его недрах, но и поможет получить больше информации о геологической истории планеты.
Как уже писал Фокус, ученые отправили бобы на орбиту и приготовили японское блюдо. Ученые удивились, когда попробовали это блюдо, приготовленное в космосе.
Также Фокус писал о том, что марсоход Curiosity сделал крупное открытие на Марсе. На Красной планете, где когда-то располагалось озеро, найдены цепочки из дюжины атомов углерода, что может являться доказательством того, что на Марсе была жизнь.