Россию не взяли на Марс: первый европейский марсоход доставит на планету другой аппарат (фото)

Европейское космическое агентство (ЕКА) в рамках миссии ExoMars, цель которой состоит в поисках потенциальной жизни на Марсе, выбрало компанию Airbus для создания посадочной платформы для марсохода Rosalind Franklin. Эту платформу должна была предоставить Россия.

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Об этом пишет Space.

В 2028 году на Марс должен отправиться первый в истории европейский марсоход Rosalind Franklin. Колесный робот будет искать признаки жизни на Марсе с помощью различных инструментов. В том числе с помощью буровой установки, которая позволит собрать образцы на глубине 2 метра под поверхностью Красной планеты.

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Марсоход Rosalind Franklin отправится в космос на борту ракеты-носителя, которая будет выбрана NASA. Космическое агентство США теперь является партнером ЕКА в реализации миссии ExoMars. Марсоход должен прибыть на Красную планету в 2030 году и приземлиться с помощью посадочной платформы на равнине в северном полушарии Марса, где были обнаружены признаки существования жидкой воды на поверхности планеты в далеком прошлом.

Изначально посадочную платформу для марсохода Rosalind Franklin должно было предоставить российское космическое агентство "Роскосмос". Также первый в истории европейский марсоход должен был полететь на Марс на российской ракете. Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году ЕКА разорвало все связи с Россией, в частности и в рамках проекта ExoMars. В прошлом году ЕКА заключило соглашение с NASA, чтобы реализовать данную миссию, запуск которой изначально планировался на 2020 год.

Марсоход Rosalind Franklin будет искат ьпризнаки жизни на Марсе Фото: ESA

Теперь же стало известно, что для разработки посадочного модуля для Rosalind Franklin ЕКА выбрало компанию Airbus. Стоимость создания этой платформы оценивается в примерно 194 млн долларов. Компания Airbus создаст посадочный модуль, который включает в себя посадочную платформу и двигательную установку, которая поможет замедлить марсоход Rosalind Franklin при посадке на Марс.

Европейский марсоход поможет выяснить не только, была ли жизнь на Марсе или может быть еще существует в его недрах, но и поможет получить больше информации о геологической истории планеты.

Как уже писал Фокус, ученые отправили бобы на орбиту и приготовили японское блюдо. Ученые удивились, когда попробовали это блюдо, приготовленное в космосе.

Также Фокус писал о том, что марсоход Curiosity сделал крупное открытие на Марсе. На Красной планете, где когда-то располагалось озеро, найдены цепочки из дюжины атомов углерода, что может являться доказательством того, что на Марсе была жизнь.