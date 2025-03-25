Марсоход Curiosity сделал крупное открытие на Марсе: нечто нашли в образцах грунта

Исследователи говорят, что обнаружили крупнейшую молекулу углерода.

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На Марсе, где когда-то располагалось озеро, найдены цепочки из дюжины атомов углерода, что может являться доказательством того, что на Красной планете была жизнь, пишет ScienceAlert.

Открытие было сделано с помощью инструмента для взятия проб, которое было установлено на марсоходе Curiosity. Результаты также были подтверждены в лабораторных условиях на Земле.

Ученые не исключают, что крупнейшие из найденных на Марсе молекулы углерода могли быть созданы в результате процессов, не связанных с жизнью. Но сам факт их существования демонстрирует способность марсохода идентифицировать длинные органические молекулы на поверхности Марса, которые могли образоваться миллиарды лет назад.

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"Тот факт, что хрупкие линейные молекулы все еще присутствуют на поверхности Марса спустя 3,7 миллиарда лет после их образования, позволяет нам сделать новое заявление: если жизнь когда-либо появилась на Марсе миллиарды лет назад, то химические следы этой древней жизни все еще могут присутствовать сегодня и мы сможем их обнаружить", — говорит руководитель исследования химик-аналитик Каролин Фрейссине из Французского национального центра научных исследований (CNRS).

Место на Марсе, где было сделано открытие

Во время своих поисков следов марсианской жизни Curiosity наткнулся на любопытные отложения, включающие различные хлорированные и серосодержащие органические соединения и нитраты. Это указало на то, что в древней породе могут быть признаки более сложных признаков жизни.

Команда использовала один из инструментов марсохода, который предназначен для анализа минеральных образцов из скважин. Данные показали наличие нескольких самых длинных цепей углерода.

После этого ученые провели эксперимент на Земле, чтобы проверить, как в марсианских условиях могут формироваться углеродные цепи из других органических соединений, включая бензойную кислоту, которая также присутствовала в образце с Марса.

"Обнаруженные молекулы представляют собой 10, 11 и 12 линейных углеродных цепей, известных как алканы или углеводороды", — говорит Фрейссинет.

Если соединения действительно присутствовали в породе, есть все шансы, что они были "построены" из более простых молекул, таких как водород и оксид углерода, без какой-либо поддержки со стороны живого организма.

Но есть и другая вероятность, которая включает распад еще более сложных соединений, что может быть признаком марсианской биологии. Например, наши собственные тела содержат богатое разнообразие карбоновых кислот того самого вида, который может сохраняться в осадочной породе.

Напомним, ученые выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе. Красная планета, которая сейчас является безжизненным миром, столкнулась с планетарной катастрофой, которую спровоцировали сами живые организмы на этой планете.