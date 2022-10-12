Ученые выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе: подобное может произойти и на Земле

Красная планета, которая сейчас является безжизненным миром, столкнулась с планетарной катастрофой, которую спровоцировали сами живые организмы на этой планете.

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Новое исследование ученых из Университета штата Аризона, США, предполагает, что люди, возможно, являются не первыми жизненными формами в Солнечной системе, которые столкнулись с ужасающими результатами своей деятельности, пишет New Atlas.

Сейчас Марс представляет собой холодную, пустынную планету, с очень тоникой и разреженной атмосферой. Но ученые за последние десятилетия выяснили, что Красная планета когда-то имела более теплый климат, на ней были реки, озера, а может даже и океаны из воды, и на Марсе могла быть микробная жизнь.

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[ + – ] Сейчас Марс представляет собой холодную, пустынную планету, с очень тоникой и разреженной атмосферой. Но ученые за последние десятилетия выяснили, что Красная планета когда-то имела более теплый климат, на ней были реки, озера, а может даже и океаны из воды, и на Марсе могла быть микробная жизнь Фото: New Atlas

Ученые из Университета штата Аризона создали новое моделирование древнего Марса, с воссозданием его коры, атмосферы и климата. Модель показала, что древние микробы, которые жили на Марсе примерно 3,7 млрд лет назад и при этом выделяли метан, уничтожили сами себя благодаря тому, что изменили климат на планете.

Ученые предположили, что на Марсе жили микробы, которые потребляли углекислый газ и водород из атмосферы и взамен выделяли метан. Но это повлияло на всю местную экосистему.

"В нашем моделировании мы предположили, что древние марсианские микробы жили в коре Марса. Мы решили выяснить, как подповерхностная жизнь могла бы изменить химический состав этой среды, а также, как процессы жизнедеятельности микробов повлияли бы на химический состав атмосферы Марса", — говорит Борис Сотерей из Университета штата Аризона.

Моделирование показало, что миллиарды лет назад микробы на Марсе не только могли жить, но и процветать. Но наиболее комфортно микробы себя чувствовали на глубине от нескольких сантиметров до нескольких сотен метров под поверхностью Красной планеты.

Но исследование показало, что эта микробная жизнь на Марсе существовала не очень долго, всего несколько сотен миллионов лет. Ученые считают, что микробы удалили слишком много водорода из атмосферы Марса, а взамен наполнили ее метаном. Если до этого на Марсе было достаточно тепло (средняя температура составляла от -10 до +20 градусов Цельсия), то после изменения атмосферы насупило похолодание. И это изменение климата произошло в течение нескольких сотен тысяч лет.

По словам Сотерея, атмосфера Марса стала истончаться, стала более разреженной и микробам пришлось искать новый источник для получения энергии. А низкая температура привела к тому, что микробы начали перемещаться глубже под поверхность, на глубину до 1 км.

[ + – ] По словам Сотерея, атмосфера Марса стала истончаться, стала более разреженной и микробам пришлось искать новый источник для получения энергии. А низкая температура привела к тому, что микробы начали перемещаться глубже под поверхность, на глубину до 1 км Фото: NASA

"Точно сказать, когда именно исчезли микробы на Марсе очень сложно, это пока только наше предположение, что они жили всего несколько сотен миллионов лет. Но мы считаем, что они уничтожили сами себя", — говорит Сотерей.

По словам ученых, это пока только теория, которая требует своего подтверждения с помощью исследований на самом Марсе. Свидетельств того, что Красной планете могла быть жизнь много, но существовала ли она там на самом деле пока неизвестно. Ученые надеются, что марсоход Perseverance в результате своих поисков все же обнаружит признаки жизни на Марсе. И возможно, в одном или даже нескольких образцах, которые будут доставлены на Землю через 10 лет, исследователи найдут настоящих марсианских микробов, которые впали в спячку на многие миллионы лет.

Фокус уже писал о том, что на Земле потеряли связь с индийским космическим аппаратом "Мангальян", который уже много лет занимается исследованием Марса с орбиты.

Также Фокус писал о том, что посадочный аппарат InSight, который изучает геологическую активность на Марсе, все же не переживет очередной пылевой бури и окончательно выйдет из строя.

Что касается марсохода Perseverance, который продолжает искать жизнь в кратере Езеро на Марсе, то недавно аппарат обнаружил на месте исследований камень в виде кота и прислал удивительный снимок на Землю, как уже писал Фокус.