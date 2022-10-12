Вчені з'ясували, коли і як зникло життя на Марсі: таке може статися і на Землі

Червона планета, яка зараз є млявим світом, зіткнулася з планетарною катастрофою, яку спровокували самі живі організми на цій планеті.

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Нове дослідження вчених з Університету штату Арізона, США, передбачає, що люди, можливо, є не першими життєвими формами в Сонячній системі, які зіткнулися з жахливими результатами своєї діяльності, пише New Atlas.

Зараз Марс є холодною, пустельною планетою, з дуже тонкою і розрідженою атмосферою. Але вчені за останні десятиліття з'ясували, що Червона планета колись мала тепліший клімат, на ній були річки, озера, а може навіть океани з води, і на Марсі могло бути мікробне життя.

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[ + – ] Зараз Марс є холодною, пустельною планетою, з дуже тонкою і розрідженою атмосферою. Але вчені за останні десятиліття з'ясували, що Червона планета колись мала тепліший клімат, на ній були річки, озера, а може навіть океани з води, і на Марсі могло бути мікробне життя. Фото: New Atlas

Вчені з Університету штату Арізона створили нове моделювання стародавнього Марса з відтворенням його кори, атмосфери та клімату. Модель показала, що стародавні мікроби, які жили на Марсі приблизно 3,7 млрд років тому і при цьому виділяли метан, знищили себе завдяки тому, що змінили клімат на планеті.

Вчені припустили, що на Марсі жили мікроби, які споживали вуглекислий газ та водень з атмосфери та натомість виділяли метан. Але це вплинуло всю місцеву екосистему.

"У нашому моделюванні ми припустили, що стародавні марсіанські мікроби жили в корі Марса. Ми вирішили з'ясувати, як підповерхневе життя могло б змінити хімічний склад цього середовища, а також як процеси життєдіяльності мікробів вплинули б на хімічний склад атмосфери Марса", — каже Борис Стерей з Університету штату Арізона.

Моделювання показало, що мільярди років тому мікроби на Марсі не тільки могли жити, а й процвітати. Але найкомфортніше мікроби себе відчували на глибині від кількох сантиметрів до кількох сотень метрів під поверхнею Червоної планети.

Але дослідження показало, що це мікробне життя на Марсі існувало не дуже довго, лише кілька сотень мільйонів років. Вчені вважають, що мікроби видалили дуже багато водню з атмосфери Марса, а натомість наповнили її метаном. Якщо раніше на Марсі було досить тепло (середня температура становила від -10 до +20 градусів Цельсія), то після зміни атмосфери насупило похолодання. І ця зміна клімату сталася протягом кількох сотень тисяч років.

За словами Сотерея, атмосфера Марса стала тоншати, стала більш розрідженою і мікробам довелося шукати нове джерело для отримання енергії. А низька температура призвела до того, що мікроби почали переміщуватись глибше під поверхню, на глибину до 1 км.

[ + – ] За словами Сотерея, атмосфера Марса стала тоншати, стала більш розрідженою і мікробам довелося шукати нове джерело для отримання енергії. А низька температура призвела до того, що мікроби почали переміщуватись глибше під поверхню, на глибину до 1 км. Фото: NASA

"Точно сказати, коли саме зникли мікроби на Марсі дуже складно, це поки що лише наше припущення, що вони жили лише кілька сотень мільйонів років. Але ми вважаємо, що вони знищили самі себе", — каже Сотерей.

За словами вчених, це поки що лише теорія, яка вимагає свого підтвердження за допомогою досліджень на самому Марсі. Свідчень того, що Червоній планеті могло бути життя багато, але чи існувало воно там насправді наразі невідомо. Вчені сподіваються, що марсохід Perseverance в результаті своїх пошуків все ж таки виявить ознаки життя на Марсі. І можливо, в одному чи навіть кількох зразках, які будуть доставлені на Землю через 10 років, дослідники знайдуть справжніх марсіанських мікробів, які впали в сплячку на багато мільйонів років.

Фокус вже писав про те, що на Землі втратили зв'язок із індійським космічним апаратом "Мангальян", який уже багато років займається дослідженням Марса з орбіти.

Також Фокус писав про те, що посадковий апарат InSight, який вивчає геологічну активність на Марсі, все ж таки не переживе чергової пилової бурі і остаточно вийде з ладу.

Що стосується марсохода Perseverance, який продовжує шукати життя в кратері Єзеро на Марсі, то нещодавно апарат виявив на місці досліджень камінь у вигляді кота і надіслав дивовижний знімок на Землю, як писав Фокус.