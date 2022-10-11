Perseverance знайшов на Марсі камінь у вигляді кота (фото)

На знімку з каменем видно типову позу справжнього кота — "буханки хліба", коли кішка підтискає лапи та хвіст — улюблена поза всіх кішок для відпочинку або сну.

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Коти — одні з найулюбленіших домашніх тварин і компаньйони багатьох людей. Кому не подобаються такі милі істоти? Ніхто й подумати не міг, що на далекій планеті Марса з перетнутою місцевістю можуть бути кішки, пише Nature World News.

Однак нещодавно вчені, котрі вивчають дані, отримані від легендарного ровера Perseverance, помітили щось незвичайне: камінь, що нагадує кішку, котра відпочиває на поверхні в зручній позі "буханки".

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[ + – ] Поза "буханки хліба" — коли кішка підтискає лапи і приховує хвіст — улюблена поза всіх котів для відпочинку або сну

Як зазначають експерти NASA, марсохід Perseverance зробив фото каменю у вигляді кішки у кратері Єзеро в середині вересня. Космічне агентство розглянуло ближче зображення за допомогою передових камер NASA, встановлених на щоглі ровера.

Ба більше, зображення цього цікавого каменю стало популярним в інтернеті серед шанувальників космосу, Марсу та любителів тварин. На фото з каменем видно типову поза справжнього кота. Поза "буханки хліба" — коли кішка підтискає лапи і хвіст — улюблена поза всіх котів для відпочинку або сну.

Як зазначають астрономи, цей камінь є черговим проявом парейдолії. Суть цього явища у тому, що в незнайомих об'єктах люди помічають візерунки чи зображення, де їх насправді немає. Це дуже характерно для марсіанських об'єктів, особливо каміння із зовні схожими утвореннями. Так, наприклад, учені раніше знаходили каміння у вигляді фалоімітатора й ідеально рівного трикутника, а також кратер у вигляді печива.

[ + – ] Як зазначають астрономи, цей камінь є черговим проявом парейдолії

Марсохід Perseverance було запущено 30 липня 2020 року. До основних обов'язків ровера входить пошук ознак стародавнього життя на Марсі та збирання зразків із планети.

Нагадаємо, що раніше у вересні дослідники змогли отримати найдетальніше зображення ландшафту Червоної планети. Нове фото складається з 1 118 окремих знімків. Кількість пікселів на фото затьмарює попередню панораму кратера Гейла з роздільною здатністю 1,8 мільярдів пікселів.