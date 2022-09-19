Вперше за історію. Астрономи отримали найдетальніше фото ландшафту Марса (фото)

Новий знімок складається з 1118 окремих зображень. Кількість пікселів на фото затьмарює попередню панораму кратера Ґейла з роздільною здатністю 1,8 мільярда пікселів, зроблену марсоходом Curiosity у 2020 році.

Related video

Днями легендарний марсохід NASA Perseverance створив панораму Червоної планети. Але що дивного в цьому зображенні, то це якість зйомки, пише CNN.

Дослідники представили найдетальніший знімок марсіанської поверхні з коли-небудь зроблених — 2,5 мільярда пікселів каміння, піску, неба та частин всюдихода.

NASA також випустило відеотури з зображення. Членкиня дослідницької групи Perseverance Рейчел Кроняк знайомить нас із визначними пам'ятками стародавнього району дельти річки у кратері Єзеро. Екскурсія присвячена осадовим породам, пагорбам, скелям, слідам коліс всюдихода та місцям збору зразків.

[ + – ] Новий знімок складається з 1118 окремих зображень, зроблених камерою марсоходу Mastcam-Z

Кількість пікселів на зображенні затьмарює попередню панораму кратера Ґейла з роздільною здатністю 1,8 мільярда пікселів, зроблену марсоходом Curiosity у 2020 році. Новий знімок складається з 1118 окремих зображень, зроблених камерою марсохода Mastcam-Z, системою камер, встановленою на голові ровера.

Кольорова версія зображення NASA з повною роздільною здатністю важить 3,85 ГБ і завантажити її може будь-хто, а це означає, що любителі космосу можуть ретельно вивчити кожну деталь. Відеотур проводитиметься до того, як у четвер агентство проведе брифінг, присвячений основним моментам перших півтора року перебування Perseverance на Марсі.

Як наголошують вчені, дельта є дуже важливим місцем для досліджень. А все через те, що у минулому тут була вода. Астрономи сподіваються, що ровер допоможе відповісти на хвилююче всіх учених питання, чи існувало колись на Марсі мікробне життя.

Нагадаємо, що раніше ровер Perseverance зробив інше не менш цікаве відкриття. Так марсохід наткнувся на потенційне джерело життя на Червоній планеті у вигляді породи з найвищою концентрацією органічної речовини з усіх виявлених.