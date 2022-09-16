Науковий прорив NASA: марсохід Perseverance виявив потенційне джерело життя на Марсі

Космічний апарат знайшов марсіанські породи з найвищою концентрацією органічної речовини з усіх виявлених.

Related video

Вчені з команди марсохода Perseverance представили черговий великий звіт про проведену космічним апаратом роботу на Марсі. За їхніми словами, марсохід зміг зібрати зразки гірських порід з одного з найкращих місць для пошуку стародавнього життя на Червоній планеті. Деякі зразки містять найвищу концентрацію органічних речовин, які є будівельними блоками для життя, з будь-коли виявлених на Марсі, пише ScienceAlert.

За словами Кена Фарлі, вченого із команди Perseverance, марсохід зібрав уже 12 зразків марсіанських гірських порід. Всього на борту апарата 43 ємності для заповнення зразками, але заповненими повинні бути 38 із них. Хоча вчені припускають, що марсохід за найближчі кілька років може зібрати й менше проб марсіанського ґрунту. У будь-якому разі кілька найцінніших зразків вирушать на Землю і прибудуть на нашу планету не раніше від 2033 року.

[ + – ] Марсохід Perseverance зібрав уже 12 зразків марсіанських гірських порід. Усього на борту апарат 43 ємності для заповнення зразками, але заповненими повинні бути 38 з них Фото: NASA

"У дельті стародавньої річки, в кратері Єзеро, марсохід виявив гірські породи з найбільшою кількістю органічних речовин. Такої кількості апарат не знаходив ще до цього. Органічні молекули є будівельними блоками для життя і ці гірські породи знаходяться там, десь колись були придатні для життя умови", — каже Фарлі.

Вчені вважають, що в кратері Єзеро кілька мільярдів років тому знаходилося озеро з рідкої води, яке було з'єднане з дельтою стародавньої річки. Зараз марсохід Perseverance займається тим, що вивчає осадові породи, що утворилися колись у водному середовищі.

"За допомогою своїх приладів марсохід виявив гірські породи, які містять дуже цікаві органічні сполуки. Аналіз показав, що виявлені зразки містять тип органічних молекул, які пов'язані з молекулами сульфатних мінералів. Ці сульфати можуть дати важливу інформацію про водне середовище, в якому вони утворилися. Коли вода випаровувалась на Марсі, то сульфати та органічні речовини відкладалися, зберігалися та концентрувалися в цьому районі. Мені здається, що марсохід знаходиться там, де можна виявити ознаки життя”, — каже Сунанда Шарма з команди Perseverance.

[ + – ] У дельті стародавньої річки, в кратері Єзеро, марсохід виявив гірські породи з найбільшою кількістю органічних речовин Фото: NASA

За словами вчених, органічні молекули складаються з різних сполук, які в основному складаються з вуглецю, і зазвичай включають атоми водню і кисню. Вони також можуть містити інші елементи, такі як азот, фосфор та сірку.

Хоча існують хімічні процеси, які виробляють ці молекули, і вони не пов'язані з діяльністю живих організмів, все ж таки деякі з цих сполук є хімічними будівельними блоками життя.

"Те, що такі органічні сполуки є в цих породах може бути ознакою існування життя на Марсі в далекому минулому. Але, звичайно ж, вони могли бути створені і без живих істот", — говорить Фарлі.

Точнісінько дізнатися, чи містять зібрані марсоходом зразки ознаки стародавнього життя або саме життя, вчені зможуть лише через 10 років. А як мінімум ще 5-6 років марсохід продовжуватиме свої дослідження Марса та збирання нових зразків.

Як уже писав Фокус, космічний апарат NASA зробив нові знімки поверхні Марса, на яких видно піщані утворення, які також можна зустріти і на Землі.

Також Фокус писав про те, що марсохід Perseverance за допомогою свого приладу зміг створити трохи кисню. Вчені вважають, що успіх цього експерименту означає, що в майбутньому можна буде створювати кисень на Червоній планеті у великих масштабах.