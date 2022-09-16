Научный прорыв NASA: марсоход Perseverance обнаружил потенциальный источник жизни на Марсе

Космический аппарат нашел марсианские породы с самой высокой концентрацией органического вещества, из всех обнаруженных.

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Ученые из команды марсохода Perseverance представили очередной большой отчет о проведенной космическим аппаратом работе на Марсе. По их словам, марсоход смог собрать образцы горных пород из одного из лучших мест для поиска древней жизни на Красной планете. Некоторые образцы содержат самую высокую концентрацию органический веществ, которые являются строительными блоками для жизни, из когда-либо обнаруженных на Марсе, пишет ScienceAlert.

По словам Кена Фарли, ученого из команды Perseverance, марсоход собрал уже 12 образцов марсианских горных пород. Всего на борту аппарат 43 емкости для заполнения образцами, но заполненными должны быть 38 из них. Хотя ученые допускают, что марсоход за ближайшие несколько лет может собрать и меньше проб марсианского грунта. В любом случае несколько из самых ценных образцов отправятся на Землю и прибудут на нашу планету не раньше 2033 года.

[ + – ] Марсоход Perseverance собрал уже 12 образцов марсианских горных пород. Всего на борту аппарат 43 емкости для заполнения образцами, но заполненными должны быть 38 из них Фото: NASA

"В дельте древней реки, в кратере Езеро, марсоход обнаружил горные породы с самым большим количеством органических веществ. Такого количества аппарат не находил еще до этого. Органические молекулы являются строительными блоками для жизни и эти горные породы находятся там, где-когда-то были пригодные для жизни условия", — говорит Фарли.

Ученые считают, что в кратере Езеро, несколько миллиардов лет назад находилось озеро из жидкой воды, которое было соединено с дельтой древней реки. Сейчас марсоход Perseverance занимается тем, что изучает осадочные породы, которые образовались в когда-то водной среде.

"С помощью своих приборов марсоход обнаружил горные породы, которые содержат очень интересные органические соединения. Анализ показал, что обнаруженные образцы содержат тип органических молекул, которые связаны с молекулами сульфатных минералов. Эти сульфаты могут дать важную информацию о водной среде, в которой они образовались. Когда вода испарялась на марсе, то сульфаты и органические вещества откладывались, сохранялись и концентрировались в этом районе. Мне кажется, что марсоход находится там, где можно обнаружить признаки жизни", — говорит Сунанда Шарма из команды Perseverance.

[ + – ] В дельте древней реки, в кратере Езеро, марсоход обнаружил горные породы с самым большим количеством органических веществ Фото: NASA

По словам ученых, органические молекулы состоят из самых разных соединений, которые в основном состоят из углерода, и обычно включают атомы водорода и кислорода. Они также могут содержать другие элементы, такие как азот, фосфор и серу.

Хотя существуют химические процессы, которые производят эти молекулы, и они не связаны с деятельностью живых организмов, все же некоторые из этих соединений являются химическими строительными блоками жизни.

"То, что такие органические соединения имеются в этих породах может быть признаком существования жизни на Марсе в далеком прошлом. Но, конечно же они могли быть созданы и без живых существ", — говорит Фарли.

Точно узнать, содержат ли собранные марсоходом образцы признаки древней жизни или же саму жизнь, ученые смогут только через 10 лет. А как минимум еще 5-6 лет марсоход будет продолжать свои исследования Марса и сбор новых образцов.

Как уже писал Фокус, космический аппарат NASA сделал новые снимки поверхности Марса, на которых видны песчаные образования, которые также можно встретить и на Земле.

Также Фокус писал о том, что марсоход Perseverance с помощью своего прибора смог создать немного кислорода. Ученые считают, что успех данного эксперимента означает, что в будущем можно будет создавать кислород на Красной планете в больших масштабах.