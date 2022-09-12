Запредельные дюны на Марсе. Аппарат NASA сделал новые снимки поверхности планеты (фото)

Такие песчаные формации можно встретить и на Земле, но на Марсе они выглядят по-особенному.

Космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) оснащен специальной камерой HiRISE, которая может делать снимки в очень большом разрешении. Благодаря этому ученые получают уникальные снимки поверхности Красной планеты. Очередные фотографии демонстрируют наличие на Марсе барханов – одного из видов песчаных дюн, пишет ScienceAlert.

Аппарат MRO прислал на Землю серию новых снимков поверхности Марса и формаций, которые образует марсианский ветер. Эти песчаные образования называются барханами и их можно встретить в пустынях на Земле. Эти марсианские барханы находятся в районе Каньона Северный, который имеет протяженность в 560 км и расположен на Северном полюсе Марса.

[ + – ] Эти песчаные образования называются барханами и их можно встретить в пустынях на Земле Фото: Universe Today

Камера HiRISE может делать изображения с очень высокой детализацией. Например, этот прибор может показать объект на поверхности Марса размером с офисный стол с высоты в несколько сотен километров. Благодаря этому ученые могут изучать объекты размером в 1 метр на поверхности и это дает возможность больше узнать о находящихся там структурах. На новых изображениях аппарата MRO показана область размером меньше 1 км, которая попала в объектив камеры с высоты 197 км.

[ + – ] На новых изображениях аппарата MRO показана область размером меньше 1 км, которая попала в объектив камеры с высоты 197 км Фото: NASA

На Земле барханы часто образуются в форме полумесяца или подковы, или же принимают подобную форму. По форме таких песчаных дюн ученые могут понять, как они образовались и о том, как дует ветер в данном конкретном месте. Барханы появляются там, где ветер дует в основном в одном направлении и песок формирует особые возвышенности, которые имеют гребни и склоны.

[ + – ] Аппарат MRO прислал на Земли серию новых снимков поверхности Марса и формаций, которые образует марсианский ветер Фото: NASA

На Северном полюсе Марса ветры дуют в разных направлениях, а потому барханы, которые сфотографировал MRO, не имеют общепризнанной земной формы. Хотя такие можно встретить также на Марсе. Например, подобный бархан ранее MRO сфотографировал в районе Равнины Эллада в Южном полушарии Марса.

[ + – ] На Северном полюсе Марса ветры дуют в разных направлениях, а потому барханы, которые сфотографировал MRO, не имеют общепризнанной земной формы. Хотя такие можно встретить также на Марсе. Например, подобный бархан ранее MRO сфотографировал в районе Равнины Эллада (на фото) в Южном полушарии Марса Фото: NASA

Во время съемки камера HiRISE, которая работает в оптическом диапазоне, как и человеческий глаз, использовала специальные цветовые фильтры, а потому эти песчаные дюны имеют голубой оттенок. HiRISE также может работать и в ближнем инфракрасном диапазоне, что позволяет узнать больше о минералах на поверхности Марса.

[ + – ] Эти марсианские барханы находятся в районе Каньона Северный (выделен красным овалом), который имеет протяженность в 560 км и расположен на Северном полюсе Марса Фото: NASA

Учитывая то, что космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter уже 16 лет находится на орбите Марса, ученые могут отслеживать изменения, которые там происходят. В частности, новые снимки барханов могут помочь больше узнать о сезонных отличиях в марсианских атмосферных и поверхностных процессах с течением времени.

Как уже писал Фокус, в NASA уже готовятся к тому, что уже через 10 лет на Землю попадут образцы местной горной породы, которые могут содержать внеземную жизнь. Для того, чтобы потенциальные микробы не навредили биосфере Земли, нужно создать специальное помещение и над этим уже работают ученые.