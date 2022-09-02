Защитить Землю от чумы с Марса: что известно о месте для хранения марсианских образцов
Вероятность того, что принесенные с Красной планеты образцы горной породы будут содержать опасные микроорганизмы очень низкая, но в NASA не хотят рисковать.
Чтобы предотвратить возможное заражение микроорганизмами с Марса земной биосферы, NASA нужно создать специальную лабораторию для хранения и изучения образцов марсианских горных пород. Пока эта лаборатория еще не построена, но известны уже некоторые подробности об этом проекте, пишет Futurism.
Еще в 1973 году американский астрофизик и популяризатор науки Карл Саган в своей книге "Космические связи" написал, что на Марсе могут еще существовать живые микроорганизмы. Тогда ученый предупредил, что эти живые существа могут представлять угрозу для всего живого на Земле и назвал эту угрозу заражения марсианской чумой. Саган писал, что вероятность существования таких опасных патогенов на Марсе очень мала, но все же не стоит подвергать риску миллиарды людей.
Долгое время данное предупреждение ученого носило лишь гипотетический характер, но в преддверии доставки первых образцов с Марса, эта тема снова становится актуальной. В 2033 году NASA планирует доставить образцы горной породы с Марса, которые могут содержать марсианскую жизнь, на Землю. Это произойдет в рамках реализации программы Mars Sample Return, о которой уже подробно писал Фокус. Хотя недавно стало известно, что программа подверглась изменениям, как уже писал Фокус, но основные задачи остались те же: доставить образцы на Землю в целости и сохранности, чтобы узнать была ли или все еще есть жизнь на Марсе.
Пока ученые точно не знают, содержат ли образцы горной породы, которые продолжает собирать марсоход Perseverance, следы марсианской жизни. И пока никто не знает представляют ли они угрозу для всего живого на планете. Хотя Фокус уже писал о том, что некоторые ученые считают, что эти потенциальные микроорганизмы могут нанести непоправимый ущерб биосфере Земли и вызвать новую пандемию.
"Поскольку вероятность заражения внеземными микробами не равняется нулю, мы прилагаем все усилия, чтобы убедиться, что потенциального заражения можно избежать", — говорит Андреа Харрингтон из NASA.
По словам ученых, к моменту приземления космического аппарата с образцами с Марса на Земле должна быть построена специальная лаборатория. В ней должны быть обеспечены все меры защиты от возможных патогенов и их проникновения в земную среду.
Из-за того, что новая лаборатория будет действительно новым помещением, которого еще никогда не создавали на Земле, группа ученых из NASA совершила поездку по миру, чтобы изучить лаборатории с высоким уровнем безопасности. В этих лабораториях хранятся самые опасные известные патогены на Земле. Но до сих пор не ясно точно, как создать уникальную лабораторию для хранения марсианских образцов.
Основная проблема заключается в том, что некоторые лаборатории предназначены для защиты того, что находится внутри них, от внешнего загрязнения, в то время как другие лаборатории созданы для защиты того, что находится снаружи, от содержащихся в них патогенах.
Но NASA нужно создать такую лабораторию, которая бы одновременно гарантировала, что марсианские микроорганизмы не причинят вреда биосфере Земли, а с другой стороны, что земная среда не нанесет вреда этим микроорганизмам.
Другими словами, NASA нужно либо адаптировать какую-либо из уже существующих лабораторий под новые задачи, или же создать совершенно новую конструкцию. Хотя ученые рассматривают вариант создания особой лаборатории внутри уже существующей.
Как пишет Futurism, что бы не придумали в NASA, остается надеяться на то, что потенциально опасные патогены не вырвутся из лаборатории и мир не охватит марсианская чума.
Фокус уже писал о том, что эксперименты по созданию кислорода на Марсе увенчались успехом. Это может быть первым шагом к обеспечению кислородом будущий покорителей Красной планеты.