Защитить Землю от чумы с Марса: что известно о месте для хранения марсианских образцов

Вероятность того, что принесенные с Красной планеты образцы горной породы будут содержать опасные микроорганизмы очень низкая, но в NASA не хотят рисковать.

Чтобы предотвратить возможное заражение микроорганизмами с Марса земной биосферы, NASA нужно создать специальную лабораторию для хранения и изучения образцов марсианских горных пород. Пока эта лаборатория еще не построена, но известны уже некоторые подробности об этом проекте, пишет Futurism.

Еще в 1973 году американский астрофизик и популяризатор науки Карл Саган в своей книге "Космические связи" написал, что на Марсе могут еще существовать живые микроорганизмы. Тогда ученый предупредил, что эти живые существа могут представлять угрозу для всего живого на Земле и назвал эту угрозу заражения марсианской чумой. Саган писал, что вероятность существования таких опасных патогенов на Марсе очень мала, но все же не стоит подвергать риску миллиарды людей.

[ + – ] Чтобы предотвратить возможное заражение микроорганизмами с Марса земной биосферы, NASA нужно создать специальную лабораторию для хранения и изучения образцов марсианских горных пород. Пока эта лаборатория еще не построена Фото: NYT

Долгое время данное предупреждение ученого носило лишь гипотетический характер, но в преддверии доставки первых образцов с Марса, эта тема снова становится актуальной. В 2033 году NASA планирует доставить образцы горной породы с Марса, которые могут содержать марсианскую жизнь, на Землю. Это произойдет в рамках реализации программы Mars Sample Return, о которой уже подробно писал Фокус. Хотя недавно стало известно, что программа подверглась изменениям, как уже писал Фокус, но основные задачи остались те же: доставить образцы на Землю в целости и сохранности, чтобы узнать была ли или все еще есть жизнь на Марсе.

[ + – ] На этой иллюстрации показаны будущие аппараты, работающие вместе для отправки образцов с поверхности Марса Фото: NASA

Пока ученые точно не знают, содержат ли образцы горной породы, которые продолжает собирать марсоход Perseverance, следы марсианской жизни. И пока никто не знает представляют ли они угрозу для всего живого на планете. Хотя Фокус уже писал о том, что некоторые ученые считают, что эти потенциальные микроорганизмы могут нанести непоправимый ущерб биосфере Земли и вызвать новую пандемию.

"Поскольку вероятность заражения внеземными микробами не равняется нулю, мы прилагаем все усилия, чтобы убедиться, что потенциального заражения можно избежать", — говорит Андреа Харрингтон из NASA.

По словам ученых, к моменту приземления космического аппарата с образцами с Марса на Земле должна быть построена специальная лаборатория. В ней должны быть обеспечены все меры защиты от возможных патогенов и их проникновения в земную среду.

[ + – ] Пока ученые точно не знают, содержат ли образцы горной породы, которые продолжает собирать марсоход Perseverance, следы марсианской жизни. И пока никто не знает представляют ли они угрозу для всего живого на планете Фото: NASA

Из-за того, что новая лаборатория будет действительно новым помещением, которого еще никогда не создавали на Земле, группа ученых из NASA совершила поездку по миру, чтобы изучить лаборатории с высоким уровнем безопасности. В этих лабораториях хранятся самые опасные известные патогены на Земле. Но до сих пор не ясно точно, как создать уникальную лабораторию для хранения марсианских образцов.

Основная проблема заключается в том, что некоторые лаборатории предназначены для защиты того, что находится внутри них, от внешнего загрязнения, в то время как другие лаборатории созданы для защиты того, что находится снаружи, от содержащихся в них патогенах.

Но NASA нужно создать такую лабораторию, которая бы одновременно гарантировала, что марсианские микроорганизмы не причинят вреда биосфере Земли, а с другой стороны, что земная среда не нанесет вреда этим микроорганизмам.

Другими словами, NASA нужно либо адаптировать какую-либо из уже существующих лабораторий под новые задачи, или же создать совершенно новую конструкцию. Хотя ученые рассматривают вариант создания особой лаборатории внутри уже существующей.

[ + – ] Так будет выглядеть процесс возврата образцов с Марса на Землю

Как пишет Futurism, что бы не придумали в NASA, остается надеяться на то, что потенциально опасные патогены не вырвутся из лаборатории и мир не охватит марсианская чума.

Фокус уже писал о том, что эксперименты по созданию кислорода на Марсе увенчались успехом. Это может быть первым шагом к обеспечению кислородом будущий покорителей Красной планеты.