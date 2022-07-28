NASA отправит на Марс еще два вертолета класса Ingenuity: зачем это нужно

Космическое агентство внесло коррективы в первоначальный план по доставке образцов марсианской породы на Землю.

NASA решило отправить два вертолета класса Ingenuity на Марс вместе с другими космическими аппаратами в рамках реализации программы Mars Sample Return. Цель этой программы состоит в том, чтобы забрать у марсохода Perseverance собранные на Марсе образцы горной породы и доставить их на Землю, сообщает Futurism.

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Данное решение NASA приняло под впечатлением от длительной и плодотворной работы первого летательного аппарата на Марсе – вертолета Ingenuity. Аппарат вместо запланированных пяти полетов за более чем год работы выполнил целых 29.

Как уже писал Фокус, пока что работа этого летательного аппарата приостановлена из-за погодных условий на Красной планете. Но ученые надеются, что Ingenuity еще полетит, хотя не известно сколько времени он сможет еще проработать.

[ + – ] NASA решило отправить два вертолета класса Ingenuity на Марс вместе с другими космическими аппаратами в рамках реализации программы Mars Sample Return Фото: NASA

Изначально в рамках миссии Mars Sample Return NASA планировало доставить на Марс еще один марсоход, который бы забрал у Perseverance образцы породы и доставил бы на посадочный аппарат Sample Retrieval Lander. Подробно о первоначальных задачах программы Mars Sample Return Фокус уже писал.

После этого специальный роботизированный манипулятор Sample Transfer Arm должен забрать эти образцы и переместить в ракету Mars Ascent Vehicle. Та в свою очередь должна доставить образцы на орбиту и передать их тоже с помощью манипулятора орбитальному аппарату Earth Return Orbiter. А тот уже доставит образцы на Землю. Что касается ракеты Mars Ascent Vehicle, то это будет первый искусственный объект, который взлетит с поверхности Марса.

[ + – ] Для доставки образцов марсианской почвы на Землю будут задейстованы сразу несколько космических аппаратов Фото: NASA

В принципе практически ничего не изменилось в данной программе, за исключением того, что второй марсоход уже не понадобиться. Его миссию выполнят сам Perseverance и два новых вертолета. С помощью такой командной работы трех аппаратов, марсохода и двух вертолетов, образцы будут доставлены к посадочному аппарату Sample Retrieval Lander.

[ + – ] С помощью такой командной работы трех аппаратов, марсохода и двух вертолетов, образцы будут доставлены к посадочному аппарату Sample Retrieval Lander Фото: NASA

На сегодняшний день марсоход Perseverance уже собрал 11 образцов горной породы в кратере Езеро на Марсе, но у него еще несколько десятков пустых емкостей, которые ждут своего заполнения. Уже осенью этого года NASA начнет проектирование и создание первых прототипов всех необходимых аппаратов для миссии по доставке образцов породы с Марса.

[ + – ] На сегодняшний день марсоход Perseverance уже собрал 11 образцов горной породы в кратере Езеро на Марсе, но у него еще несколько десятков пустых емкостей, которые ждут своего заполнения Фото: NASA

Что касается самого запуска всех аппаратов программы Mars Sample Return на Марс, то он будет состоять из двух этапов. Сначала осенью 2027 года на Марс отправится орбитальный аппарат, а летом 2028 года на Красную планету полетят посадочный аппарат, ракета для запуска на орбиту и новые вертолеты. Поэтому, согласно прогнозу NASA, образцы горной породы с Марса попадут на Землю не раньше 2033 года.

Также Фокус писал о том, что некоторое ученые опасаются доставки образцов марсианской почвы на Землю. Они считают, что на планету попадут неизвестные микроорганизмы и вирусы, которые могут стать серьезной угрозой для всего живого на Земле.