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NASA отправит на Марс еще два вертолета класса Ingenuity: зачем это нужно

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Ingenuity, вертолет, Марс
Фото: NASA | NASA отправит на Марс еще два вертолета класса Ingenuity

Космическое агентство внесло коррективы в первоначальный план по доставке образцов марсианской породы на Землю.

NASA решило отправить два вертолета класса Ingenuity на Марс вместе с другими космическими аппаратами в рамках реализации программы Mars Sample Return. Цель этой программы состоит в том, чтобы забрать у марсохода Perseverance собранные на Марсе образцы горной породы и доставить их на Землю, сообщает Futurism.

Данное решение NASA приняло под впечатлением от длительной и плодотворной работы первого летательного аппарата на Марсе – вертолета Ingenuity. Аппарат вместо запланированных пяти полетов за более чем год работы выполнил целых 29.

Как уже писал Фокус, пока что работа этого летательного аппарата приостановлена из-за погодных условий на Красной планете. Но ученые надеются, что Ingenuity еще полетит, хотя не известно сколько времени он сможет еще проработать.

ingenuity, вертолет, Марс
NASA решило отправить два вертолета класса Ingenuity на Марс вместе с другими космическими аппаратами в рамках реализации программы Mars Sample Return
Фото: NASA

Изначально в рамках миссии Mars Sample Return NASA планировало доставить на Марс еще один марсоход, который бы забрал у Perseverance образцы породы и доставил бы на посадочный аппарат Sample Retrieval Lander. Подробно о первоначальных задачах программы Mars Sample Return Фокус уже писал.

После этого специальный роботизированный манипулятор Sample Transfer Arm должен забрать эти образцы и переместить в ракету Mars Ascent Vehicle. Та в свою очередь должна доставить образцы на орбиту и передать их тоже с помощью манипулятора орбитальному аппарату Earth Return Orbiter. А тот уже доставит образцы на Землю. Что касается ракеты Mars Ascent Vehicle, то это будет первый искусственный объект, который взлетит с поверхности Марса.

Mars Sample Return
Для доставки образцов марсианской почвы на Землю будут задейстованы сразу несколько космических аппаратов
Фото: NASA

В принципе практически ничего не изменилось в данной программе, за исключением того, что второй марсоход уже не понадобиться. Его миссию выполнят сам Perseverance и два новых вертолета. С помощью такой командной работы трех аппаратов, марсохода и двух вертолетов, образцы будут доставлены к посадочному аппарату Sample Retrieval Lander.

Sample Retrieval Lander, посадочный аппарат, Марс
С помощью такой командной работы трех аппаратов, марсохода и двух вертолетов, образцы будут доставлены к посадочному аппарату Sample Retrieval Lander
Фото: NASA

На сегодняшний день марсоход Perseverance уже собрал 11 образцов горной породы в кратере Езеро на Марсе, но у него еще несколько десятков пустых емкостей, которые ждут своего заполнения. Уже осенью этого года NASA начнет проектирование и создание первых прототипов всех необходимых аппаратов для миссии по доставке образцов породы с Марса.

Perseverance, марсоход
На сегодняшний день марсоход Perseverance уже собрал 11 образцов горной породы в кратере Езеро на Марсе, но у него еще несколько десятков пустых емкостей, которые ждут своего заполнения
Фото: NASA

Что касается самого запуска всех аппаратов программы Mars Sample Return на Марс, то он будет состоять из двух этапов. Сначала осенью 2027 года на Марс отправится орбитальный аппарат, а летом 2028 года на Красную планету полетят посадочный аппарат, ракета для запуска на орбиту и новые вертолеты. Поэтому, согласно прогнозу NASA, образцы горной породы с Марса попадут на Землю не раньше 2033 года.

Также Фокус писал о том, что некоторое ученые опасаются доставки образцов марсианской почвы на Землю. Они считают, что на планету попадут неизвестные микроорганизмы и вирусы, которые могут стать серьезной угрозой для всего живого на Земле.