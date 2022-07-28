NASA відправить на Марс ще два вертольоти класу Ingenuity: навіщо це потрібно

Космічне агентство внесло корективи до початкового плану з доставки зразків марсіанської породи на Землю.

NASA вирішило відправити два гелікоптери класу Ingenuity на Марс разом з іншими космічними апаратами в межах реалізації програми Mars Sample Return. Мета цієї програми полягає в тому, щоб забрати в марсохода Perseverance зібрані на Марсі зразки гірської породи та доставити їх на Землю, повідомляє Futurism.

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Це рішення NASA ухвалило під враженням від тривалої та плідної роботи першого літального апарату на Марсі — вертольота Ingenuity. Апарат замість запланованих п'яти польотів за рік роботи здійснив аж 29.

Як уже писав Фокус, поки що роботу цього літального апарату призупинено через погодні умови на Червоній планеті. Але вчені сподіваються, що Ingenuity ще полетить, хоча не відомо, скільки часу він зможе ще пропрацювати.

[ + – ] NASA вирішило відправити два гелікоптери класу Ingenuity на Марс разом з іншими космічними апаратами в межах реалізації програми Mars Sample Return Фото: NASA

Спочатку в межах місії Mars Sample Return NASA планувало доставити на Марс ще один марсохід, який забрав у Perseverance зразки породи і доставив би на посадковий апарат Sample Retrieval Lander. Докладно про початкові завдання програми Mars Sample Return Фокус уже писав.

Після цього спеціальний роботизований маніпулятор Sample Transfer Arm має забрати ці зразки та перемістити у ракету Mars Ascent Vehicle. Та, зі свого боку, має доставити зразки на орбіту та передати їх теж за допомогою маніпулятора орбітальному апарату Earth Return Orbiter. А той уже доставить зразки на землю. Щодо ракети Mars Ascent Vehicle, то це буде перший штучний об'єкт, який злетить з поверхні Марса.

[ + – ] Для доставлення зразків марсіанського ґрунту на Землю буде задіяно відразу кілька космічних апаратів Фото: NASA

У принципі, практично нічого не змінилося в цій програмі, за винятком того, що другий марсохід уже не знадобиться. Його місію виконають сам Perseverance та два нові вертольоти. За допомогою такої командної роботи трьох апаратів, марсоходу та двох вертольотів, зразки будуть доставлені до посадкового апарату Sample Retrieval Lander.

[ + – ] За допомогою такої командної роботи трьох апаратів, марсоходу та двох вертольотів, зразки будуть доставлені до посадкового апарату Sample Retrieval Lander Фото: NASA

На сьогодні марсохід Perseverance вже зібрав 11 зразків гірської породи в кратері Езеро на Марсі, але має ще кілька десятків порожніх ємностей, які чекають свого заповнення. Уже восени цього року NASA розпочне проєктування і створення перших прототипів усіх необхідних апаратів для місії з доставки зразків породи з Марсу.

[ + – ] На сьогодні марсохід Perseverance вже зібрав 11 зразків гірської породи в кратері Єзеро на Марсі, але має ще кілька десятків порожніх ємностей, які чекають свого заповнення Фото: NASA

Що стосується власне запуску всіх апаратів програми Mars Sample Return на Марс, він складатиметься з двох етапів. Спочатку восени 2027 року на Марс вирушить орбітальний апарат, а влітку 2028 року на Червону планету полетять посадковий апарат, ракета для запуску на орбіту та нові гелікоптери. Тому, за прогнозом NASA, зразки гірської породи з Марса потраплять на Землю не раніше 2033 року.

Також Фокус писав про те, що деякі вчені побоюються доставлення зразків марсіанського ґрунту на Землю. Вони вважають, що на планету потраплять невідомі мікроорганізми та віруси, які можуть стати серйозною загрозою для живого на Землі.