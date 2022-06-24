Загроза з Марса. Науковці попереджають, що NASA може заразити біосферу Землі

Дослідники вважають, що смертельно небезпечні позаземні істоти можуть заразити біосферу, і це призведе до непередбачуваних наслідків нашої планети.

Вже на початку наступного десятиліття, приблизно 2031 року, NASA планує доставити зразки породи з Марса, які можуть містити ознаки марсіанської мікробного життя. В межах програми Mars Sample Return на Землю доставлять зразки, які зараз продовжує збирати на Марсі марсохід Perseverance. NASA провело опитування серед учених щодо цього питання і багато хто з них категоричний проти того, щоб марсіанські мікроорганізми потрапили на Землю. Хоча не всі дотримуються цієї думки, повідомляє Scientific American.

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Згідно з планом NASA, космічний апарат зі зразками має приземлитися у штаті Юта. Потім ці зразки марсіанської породи з потенційними мікроорганізмами перемістять до спеціальної лабораторії для вивчення.

Фокус вже писав про програму Mars Sample Return і те, що NASA заявило, що, можливо, зразки гірської породи будуть доставлені з Марса на Землю не в 2031-му, а у 2033 році.

[ + – ] Згідно з планами NASA, ракета доставить зібрані зразки з Марса на орбіту, де їх забере орбітальний апарат Фото: NASA

Нещодавно NASA вирішило дізнатися думку вчених, щоб з'ясувати, як вони ставляться до того, що ці мікроорганізми з іншої планети потраплять до Землі. Адже останнім часом багато вчених вже заявляли про те, що ці істоти можуть становити небезпеку для біосфери Землі й наслідки їхнього попадання на планету передбачити неможливо.

NASA вважає, що загроза для довкілля та людини від цих позаземних організмів мінімальна, адже агентство планує дотримуватися всіх заходів біологічної безпеки. В результаті опитування вчених, NASA отримало 170 зауважень, більшість із яких були негативними.

Багато вчених висловили побоювання, що марсіанські зразки можуть містити невідомі, потенційно небезпечні життя Землі патогени.

[ + – ] Багато вчених висловили побоювання, що марсіанські зразки можуть містити невідомі, потенційно небезпечні для життя на Землі патогени

"Ви з глузду з'їхали? Не просто ні, а, чорт забирай, ні", — висловив свою думку один з опитаних учених.

"Жодна країна не повинна ризикувати всією планетою", — додав інший вчений.

Деякі вчені запропонували вивчати зразки гірської породи з Марса за межами Землі, десь у космосі. Але такий підхід дуже важко реалізувати, зокрема, з фінансових міркувань. З думкою NASA щодо того, що мікроорганізми з Марса не становлять загрози, згодна досить велика група вчених.

За словами астробіолога Стіва Беннера, якби марсіанські породи несли в собі якусь загрозу, то про це вже давно було б відомо. На Марс часто падають астероїди та метеорити, внаслідок чого від планети відколюється та відлітає у космос велика кількість місцевих порід. За словами Беннера, приблизно 500 кг марсіанського каміння щорічно падає на Землю.

[ + – ] На Марс часто падають астероїди та метеорити, внаслідок чого від планети відколюється та відлітає у космос велика кількість місцевих порід. За словами Беннера, приблизно 500 кг марсіанського каміння щорічно падає на Землю Фото: NASA

"Я не думаю, що це обговорення, небезпечні чи ні для нас марсіанські істоти, взагалі не потрібно проводити. За понад 3,5 мільярди років відтоді, як на Землі з'явилося життя, трильйони гірських порід з Марса потрапили на нашу планету. Якщо мікробне життя існує на Марсі, і воно небезпечне для біосфери Землі, то це давно вже стало б відомо і були б видні наслідки. Так що ще кілька нових кілограмів марсіанської породи нічого не змінять", — каже Беннер.

[ + – ] Згідно з початковими планами, NASA так мав виглядати процес відправлення зразків породи з Марса на Землю

Деякі вчені рекомендують NASA звернути особливу увагу на безпеку під час зберігання та вивчення отриманих зразків з Червоної планети. Вчені рекомендують вже розпочинати проєктування та будівництво спеціальної лабораторії, щоб встигнути до 2031 року.

"Я вважаю, що треба приділити особливу увагу безпеці. Ми багато не знаємо про Марса. Та що там говорити, ми на Землі досі знаходимо невідомі науці організми. Обережність нікому не завадить", — каже астробіолог Джон Раммель, який раніше до виходу на пенсію, працював у NASA.

Як уже писав Фокус, космічний апарат Mars Express, який шукає воду на Марсі, оновив своє програмне забезпечення. До цього він працював на програмному забезпеченні, що базується на Windows 98.