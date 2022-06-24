Угроза с Марса. Ученые предупреждают, что NASA может заразить биосферу Земли

Исследователи считают, что смертельно опасные внеземные существа могут заразить биосферу и это приведет к непредсказуемым последствиям для нашей планеты.

Уже в начале следующего десятилетия, примерно в 2031 году, NASA планирует доставить образцы породы с Марса, которые могут содержать признаки марсианской микробной жизни. В рамках программы Mars Sample Return на Землю будут доставлены образцы, которые сейчас продолжает собирать на Марсе марсоход Perseverance. NASA провело опрос среди ученых касательно этого вопроса и многие из них категорические против того, чтобы марсианские микроорганизмы попали на Землю. Хотя не все придерживаются этого мнения, сообщает Scientific American.

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Согласно плану NASA, космический аппарат с образцами должен будет приземлиться в штате Юта. Затем эти образцы марсианской породы с потенциальными микроорганизмами переместят в специальную лабораторию для изучения.

Фокус уже писал о программе Mars Sample Return и том, что NASA заявило, что возможно образцы горной породы будут доставлены с Марса на Землю не в 2031-м, а в 2033 году.

[ + – ] Согласно планам NASA ракета доставит собранные образцы с Марса на орбиту, где их заберет орбитальный аппарат Фото: NASA

Недавно NASA решило узнать мнение ученых, чтобы узнать, как они относятся к тому, что эти микроорганизмы с другой планеты попадут на Землю. Ведь в последнее время многие ученые уже заявляли о том, что эти существа могут представлять опасность для биосферы Земли и последствия их попадания на планету предсказать невозможно.

NASA считает, что угроза для окружающей среды и человека от этих внеземных организмов минимальна, ведь агентство планирует соблюдать все меры биологической безопасности. В результате опроса ученых, NASA получило 170 замечаний, большинство из которых были негативными.

Многие ученые выразили опасения, что марсианские образцы могут содержать неизвестные, потенциально опасные для жизни на Земле патогены.

[ + – ] Многие ученые выразили опасения, что марсианские образцы могут содержать неизвестные, потенциально опасные для жизни на Земле патогены

"Вы c ума сошли? Не просто нет, а, черт возьми, нет", — выразил свое мнение один из опрошенных ученых.

"Ни одна cтрана не должна подвергать риску всю планету", — добавил другой ученый.

Некоторые учены предложили изучать образцы горной породы с Марса за пределами Земли, где-то в космосе. Но подобный подход очень тяжело реализовать в том числе из финансовых соображений. С мнением NASA касательно того, что микроорганизмы с Марса не представляют угрозы согласна достаточно большая группа ученых.

По словам астробиолога Стива Беннера, если бы марсианские породы несли в себе какую-то угрозу, то об этом уже давно было бы известно. На Марс часто падают астероиды и метеориты, в результате чего от планеты откалывается и улетает в космос большое количество местных пород. По словам Беннера, примерно 500 кг марсианских камней ежегодно падает на Землю.

[ + – ] На Марс часто падают астероиды и метеориты, в результате чего от планеты откалывается и улетает в космос большое количество местных пород. По словам Беннера, примерно 500 кг марсианских камней ежегодно падает на Землю Фото: NASA

"Я не думаю, что это обсуждение, опасные или нет для нас марсианские существа, вообще не нужно проводить. За более чем 3,5 миллиарда лет с тех пор, как на Земле появилась жизнь, триллионы горных пород с Марса попали на нашу планету. Если микробная жизнь существует на Марсе, и она опасна для биосферы Земли, то это давно бы уже стало известно и были бы видны последствия. Так что еще несколько новых килограммов марсианской породы ничего не изменят", — говорит Беннер.

[ + – ] Согласно первоначальным планам NASA так должен был выглядеть процесс отправки образцов породы с Марса на Землю

Все некоторые ученые рекомендуют NASA обратить особое внимание на безопасность при хранении и изучении полученных образцов с Красной планеты. Ученые рекомендую уже начинать проектирование и строительство специальной лаборатории, чтобы успеть к 2031 году.

"Я считаю, что нужно уделить особое внимание безопасности. Мы много не знаем о Марсе. Да что там говорить, мы на Земле до сих пор находим неизвестные науке организмы. Осторожность никому не помешает", — говорит астробиолог Джон Раммель, который раньше, до выхода на пенсию, работал в NASA.

Как уже писал Фокус, космический аппарат Mars Express, который ищет воду на Марсе обновил свое программное обеспечение. До этого он работал на программном обеспечении, которое основано на Windows 98.