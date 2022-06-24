Угроза с Марса. Ученые предупреждают, что NASA может заразить биосферу Земли
Исследователи считают, что смертельно опасные внеземные существа могут заразить биосферу и это приведет к непредсказуемым последствиям для нашей планеты.
Уже в начале следующего десятилетия, примерно в 2031 году, NASA планирует доставить образцы породы с Марса, которые могут содержать признаки марсианской микробной жизни. В рамках программы Mars Sample Return на Землю будут доставлены образцы, которые сейчас продолжает собирать на Марсе марсоход Perseverance. NASA провело опрос среди ученых касательно этого вопроса и многие из них категорические против того, чтобы марсианские микроорганизмы попали на Землю. Хотя не все придерживаются этого мнения, сообщает Scientific American.
Согласно плану NASA, космический аппарат с образцами должен будет приземлиться в штате Юта. Затем эти образцы марсианской породы с потенциальными микроорганизмами переместят в специальную лабораторию для изучения.
Фокус уже писал о программе Mars Sample Return и том, что NASA заявило, что возможно образцы горной породы будут доставлены с Марса на Землю не в 2031-м, а в 2033 году.
Недавно NASA решило узнать мнение ученых, чтобы узнать, как они относятся к тому, что эти микроорганизмы с другой планеты попадут на Землю. Ведь в последнее время многие ученые уже заявляли о том, что эти существа могут представлять опасность для биосферы Земли и последствия их попадания на планету предсказать невозможно.
NASA считает, что угроза для окружающей среды и человека от этих внеземных организмов минимальна, ведь агентство планирует соблюдать все меры биологической безопасности. В результате опроса ученых, NASA получило 170 замечаний, большинство из которых были негативными.
Многие ученые выразили опасения, что марсианские образцы могут содержать неизвестные, потенциально опасные для жизни на Земле патогены.
"Вы c ума сошли? Не просто нет, а, черт возьми, нет", — выразил свое мнение один из опрошенных ученых.
"Ни одна cтрана не должна подвергать риску всю планету", — добавил другой ученый.
Некоторые учены предложили изучать образцы горной породы с Марса за пределами Земли, где-то в космосе. Но подобный подход очень тяжело реализовать в том числе из финансовых соображений. С мнением NASA касательно того, что микроорганизмы с Марса не представляют угрозы согласна достаточно большая группа ученых.
По словам астробиолога Стива Беннера, если бы марсианские породы несли в себе какую-то угрозу, то об этом уже давно было бы известно. На Марс часто падают астероиды и метеориты, в результате чего от планеты откалывается и улетает в космос большое количество местных пород. По словам Беннера, примерно 500 кг марсианских камней ежегодно падает на Землю.
"Я не думаю, что это обсуждение, опасные или нет для нас марсианские существа, вообще не нужно проводить. За более чем 3,5 миллиарда лет с тех пор, как на Земле появилась жизнь, триллионы горных пород с Марса попали на нашу планету. Если микробная жизнь существует на Марсе, и она опасна для биосферы Земли, то это давно бы уже стало известно и были бы видны последствия. Так что еще несколько новых килограммов марсианской породы ничего не изменят", — говорит Беннер.
Все некоторые ученые рекомендуют NASA обратить особое внимание на безопасность при хранении и изучении полученных образцов с Красной планеты. Ученые рекомендую уже начинать проектирование и строительство специальной лаборатории, чтобы успеть к 2031 году.
"Я считаю, что нужно уделить особое внимание безопасности. Мы много не знаем о Марсе. Да что там говорить, мы на Земле до сих пор находим неизвестные науке организмы. Осторожность никому не помешает", — говорит астробиолог Джон Раммель, который раньше, до выхода на пенсию, работал в NASA.
Как уже писал Фокус, космический аппарат Mars Express, который ищет воду на Марсе обновил свое программное обеспечение. До этого он работал на программном обеспечении, которое основано на Windows 98.