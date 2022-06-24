Работал на Windows 98. Аппарат для поисков воды на Марсе обновил программное обеспечение

Через 19 лет работы орбитальный аппарат Mars Express получил обновление для своего важного для поиска жидкой воды прибора.

Космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) Mars Express был запущен в космос в июне 2003 года. Все это время он работал на программном обеспечении, которое основано на архитектуре Windows 98. Теперь же инженеры миссии обновили программный продукт его прибора MARSIS, который занимается поиском жидкой воды под поверхностью Марса, сообщает Forbes.

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Космический аппарат Mars Express занимается изучением атмосферы, поверхности и недр Марса с 2003 года. По словам специалистов миссии, несмотря на устаревшее программное обеспечение этот аппарат показал себя как отличный исследователь.

Работа пойдет лучше и быстрее

Теперь же обновленный программный продукт для его прибора MARSIS, который занимается поиском жидкой воды под поверхностью Красной планеты, позволит этому инструменту работать дольше и охватывать большие площади для обзора.

[ + – ] Теперь же обновленный программный продукт для прибора MARSIS, который занимается поиском жидкой воды под поверхностью Красной планеты, позволит этому инструменту работать дольше и охватывать большие площади для обзора Фото: NASA/JPL

"Эта модернизация позволит прибору MARSIS во время разового включения работать в 5 раз дольше и исследовать гораздо большую территорию с каждым пролетом аппарата Mars Express над Марсом", — говорит Андреа Чиккетти из ЕКА.

Озеро из воды на Марсе

Одним из главных достижений прибора MARSIS на сегодня является то, что в 2018 году он обнаружил на Марсе подледное озеро с соленой водой размером 20 на 30 км. Оно расположено на глубине в 1,5 км под поверхностью Марса в его южном полярном регионе.

Прибор MARSIS посылает низкочастотные радиоволны к планете, часть из которых отражается, но некоторые проходят сквозь кору Марса и отражаются от границ между слоями различных составляющих: льда, горной породы и воды. Благодаря этому ученые уже смогли заглянуть в недра Марса на несколько километров и узнать о составе подповерхностных областей.

[ + – ] Рпсположение жидкой воды на Марсе под его поврехностью. Иллюстрация Фото: ESA

"Благодаря тому, что прибор будет иметь больший охват исследуемых регионов, а также будет получать более четкие данные, то вполне вероятно, что MARSIS обнаружит больше источников жидкой воды на Марсе", — говорит Чикетти.

"Новое программное обеспечение поможет нам быстрее изучить регионы на Марсе, где может быть жидкая вода. Можно сказать, что аппарат Mars Express получил новую жизнь благодаря обновлению через 19 лет после запуска", — говорит Колин Уилсон из ЕКА.

Очень дешевая миссия

По словам ученых, количество важных данных, которые предоставляет Mars Express о Красной планете не сопоставимо со стоимостью самой миссии. Ведь до сих пор полет и обслуживание аппарата остаются одним из самых дешевых проектов ЕКА.

С помощью орбитального аппарата Mars Express ученые также изучают регионы, где в прошлом могла существовать вода. Также ученые получая новые данные пытаются понять, как эволюционировал климат на Марсе в течении нескольких миллиардов лет.

Недавний снимок региона в южном полушарии Марса под названием Aonia Terra показал, что там остались каналы, которые, вероятно, проходили через кратер примерно 3,5 млрд лет назад.

[ + – ] Регион Aonia Terra в южном получшарии Марса Фото: ESA

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили "пчелиные соты" на Марсе и наконец-то смогли объяснить природу этого странного явления.

Также Фокус писал о том, что аппарат Mars Express запечатлел удивительный пейзаж на Марсе. На фотографиях видны огромные кратеры, которые находятся на Равнине Утопия.