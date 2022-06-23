Пчелиные соты на Марсе. Ученые наконец-то смогли объяснить природу странного явления (фото)

Эти необычные многоугольники на поверхности Красной планеты формируются во время смены времен года.

Уже несколько лет орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter с помощью своей камеры HiRISE фиксирует наличие на поверхности Марса множества странных многоугольников. Они выглядят как пчелиные соты, но на самом деле эти образования на поверхности связаны с распространением льда и сокращением его количества в зависимости от времени года на Красной планете, сообщает Daily Mail.

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Ученые из Университета штата Аризона выяснили, что необычный пейзаж марсианской поверхности – это результат распространения поверхностного льда на Марсе. По словам ученых, эти необычные образования в форме многоугольников формируются в течение нескольких лет и это происходит из-за того, что в зависимости от сезонов на Марсе водяной лед и сухой лед то увеличиваются в размерах, то уменьшается.

[ + – ] Уже несколько лет орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter с помощью своей камеры HiRISE фиксирует наличие на поверхности Марса множества странных многоугольников. Они выглядят как пчелиные соты, но на самом деле эти образования на поверхности связаны с распространением льда и сокращением его количества в зависимости от времени года на Красной планете Фото: NASA

Ученые считают, что водяной лед и сухой лед (твердое состояние углекислого газа) играют важную роль в формировании внешнего вида Красной планеты в высоких широтах. Исследователи пришли к выводу, что водяной лед, который вмерзает в почву, разделяет ее на многоугольники, а сухой лед создает изгибы, которые являются границами этих необычных геометрических форм. Сухой лед в основном создает эти границы, вызывая еще большую эрозию почвы, весной, когда на Марсе становится теплее.

[ + – ] Ученые считают, что водяной лед и сухой лед (твердое состояние углекислого газа) играют важную роль в формировании внешнего вида Красной планеты в высоких широтах. Исследователи пришли к выводу, что водяной лед, который вмерзает в почву, разделяет ее на многоугольники, а сухой лед создает изгибы, которые являются границами этих необычных геометрических форм Фото: NASA

"Эти многоугольники формируются в течение нескольких лет, поверхностный лед то расширяется, то уменьшается в размерах, но больше их проявляется весной. Именно в это время года газ из сухого льда больше разрушает почву и направление изгибов границ многоугольников также зависит от ветра, который уносит частицы грунта", — говорят ученые.

[ + – ] Эти многоугольники формируются в течении нескольких лет, поверхностный лед то расширяется, то уменьшается в размерах, но больше всего активность создания этих форм проявляется весной Фото: NASA

Новые изображения поверхности Красной планеты с множеством многоугольников ученые используют, как и предыдущие снимки, для того, чтобы узнать, как в недавнем прошлом и очень много лет назад лед распространялся по поверхности Марса. Такие данные могут дать больше информации о климате на планете.

Что касается орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, то его отправили в космос в августе 2005 года, а уже в ноябре 2006 года он начал свою научную деятельность по изучению поверхности Марса. С помощью своих приборов аппарат составляет карту поверхности планеты, исследует минералы, занимается поиском подповерхностной воды и каждый день следит за погодой на Марсе. Аппарат, который находится на высоте в 300 км делает полный оборот вокруг планеты за 112 минут и постоянно делает снимки поверхности Марса.

[ + – ] Что касается орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, то его отправили в космос в августе 2005 года, а уже в ноябре 2006 года он начал свою научную деятельность по изучению поверхности Марса Фото: NASA

Как уже писал Фокус посадочный аппарат NASA InSight на Марсе "умрет" раньше срока, но до этого, как считают ученые, он успеет получить немало важных научных данных. Учитывая то, что из работающих приборов у него остался только сейсмометр, ученые надеются, что аппарат зафиксирует много новых марсотрясений.

Что касается высадки человека на Марс, то известный английский физик считает, что это не произойдет до 2040-х годов. Как уже писал Фокус, ученый считает, что нынешний уровень технологий просто не позволяет этого сделать раньше.