Маск просчитался. Британский физик говорит, что люди попадут на Марс не раньше 2040-х годов

Брайан Кокс считает, что технологический уровень пока не позволяет осуществить полеты раньше.

По словам известного английского физика Брайана Кокса, человечеству нечего мечтать о полетах на Марс до 2040-х годов. И даже если это произойдет, то это будет невероятно сложная задача, сложнее, чем пилотируемые полеты на Луну 50 лет назад, сообщает Daily Mail.

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Ученый считает, что преодолеть среднее расстояние до Марса, которое оставляет 225 млн км, с существующими технологиями может оказаться очень сложной задачей. Для справки, минимальное расстояние от Марса до Земли составляет 55 млн км, когда Земля находится точно между Солнцем и Марсом, максимальное — 401 млн км, когда Солнце находится между нашей планетой и Марсом. Для преодоления среднего расстояния с Земли до Красной планеты потребуется примерно год, согласно современным расчетам.

[ + – ] Ученый считает, что преодолеть среднее расстояние до Марса, которое оставляет 225 млн км, с существующими технологиями может оказаться очень сложной задачей Фото: rusunion

"Отправить людей на Марс – это не то, что отправить туда, например, марсоход Perseverance. Это требует очень больших технологических усилий. Я думаю, что высадка на Марс человека состоится самое раннее в 2040-х годах. Хотя, конечно, мне хотелось бы ошибаться", — говорит Кокс.

По словам ученого, полет на Марс будет намного сложнее осуществить, чем полет на Луну, который предприняли в 1969 году.

"В конце 60-х годов прошлого века миссия "Аполлон" – это было все на что были способные технологии того времени. И то это был предел возможностей технологического прогресса. Я считаю, что полет на Марс, это еще более сложная для осуществления задача", — говорит Кокс.

Тем не менее, ученый предполагает, что создание инфраструктуры на Марсе, которая необходима для долгосрочного присутствия человека на этой планете, может уже начаться в ближайшее 10 лет.

[ + – ] Тем не менее, ученый предполагает, что создание инфраструктуры на Марсе, которая необходима для долгосрочного присутствия человека на этой планете, может уже начаться в ближайшее 10 лет Фото: Architecture studio ABIBOO

"Вот, что меня не удивит, так это начало запусков на Марс космических кораблей с необходимым оборудованием для будущей колонии и это может произойти уже в ближайшем будущем, в течение 10 лет", — говорит Кокс.

Сейчас NASA и SpaceX соревнуются в том, кто же из них раньше отправит человека на Красную планету. Например, владелец SpaceX Илон Маск уже заявил о том, что он собирается отправить первых людей на Марс уже в 2029 году.

"SpaceX — это хорошая компания, они сделали очень много для того, чтобы изменить подход к космическим полетам. Но я не думаю, что там есть такие инженеры, которые могли бы осуществить уж очень оптимистичную задумку Маска. Я считаю названный им срок просто нереальным", — говорит Кокс.

Также ученый заявил, что даже, если бы существовали все необходимые технологии для полета на Марс и ему бы предложили лететь туда уже завтра, он бы отказался от этой уникальной возможности.

[ + – ] Также ученый заявил, что даже, если бы существовали все необходимые технологии для полета на Марс и ему бы предложили лететь туда уже завтра, он бы отказался от этой уникальной возможности Фото: NASA

"Если взять самый минимум, то в полете нужно провести 2 года. И никто пока не знает, что может случиться с человеком в космосе за это время. Особенно это касается психологической составляющей. Это психологически тяжело. Я бы отказался", — говорит Кокс.

Что касается потенциальной жизни на Марсе, которую усердно ищет марсоход Perseverance, то Брайан Кос считает, что если он ее там найдет, то это может изменить наше представление о происхождении человека.

[ + – ] Что касается потенциальной жизни на Марсе, которую усердно ищет марсоход Perseverance, то Брайан Кос считает, что если он ее там найдет, то это может изменить наше представление о происхождении человека Фото: NASA

"Возможно жизнь изначально появилась на Марсе, а затем отколовшиеся марсианские метеориты принесли ее на Землю. Тогда это будет означать, что мы и есть марсиане", — говорит Кокс.

Но, по словам ученого, если говорить исключительно о живых организмах на Марсе, если они там есть, то скорее всего, процесс эволюции остановился на одноклеточных существах.

"На Земле процесс превращения из одноклеточных организмов в многоклеточные занял 3 млрд лет. Но на Марсе не было этого времени для трансформаций. Условия необходимые для жизни резко ухудшились уже через несколько сотен миллионов лет после возможного появления на Марсе жизни. Поэтому, если там что-то и найдут, то это будут одноклеточные организмы", - говорит Кокс.

Фокус уже писал о том, что Брайан Кокс считает, что в нашей галактике мы являемся единственным разумным видом. Согласно его теории, если инопланетяне и существуют, то являются единственными разумными видами в своих галактиках.

Также Фокус писал о том, что согласно теории Брайана Кокса, Вселенная существовала и до Большого взрыва.

Напоминаем, что ученые опровергли теорию формирования планет с помощью метеорита с Марса. Новое исследование предполагет, что Марс мог софрмироваться не так, как сейчас считают ученые.