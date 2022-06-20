Маск прорахувався. Британський фізик каже, що люди потраплять на Марс не раніше 2040-х років

Браян Кокс вважає, що технологічний рівень поки що не дозволяє здійснити польоти раніше.

За словами відомого англійського фізика Брайана Кокса, людству нема чого мріяти про польоти на Марс до 2040-х років. І навіть якщо це відбудеться, це буде неймовірно складне завдання, складніше, ніж пілотовані польоти на Місяць 50 років тому, повідомляє Daily Mail.

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Вчений вважає, що подолати середню відстань до Марса, яка залишає 225 млн км, з наявними нині технологіями може виявитися дуже складним завданням. Для довідки, мінімальна відстань від Марса до Землі становить 55 млн км, коли Земля знаходиться між Сонцем і Марсом, максимальна — 401 млн км, коли Сонце знаходиться між нашою планетою і Марсом. Для подолання середньої відстані із Землі до Червоної планети знадобиться приблизно рік, згідно з сучасними розрахунками.

[ + – ] Вчений вважає, що подолати середню відстань до Марса, яка складає 225 млн км, з наявними нині технологіями може виявитися дуже складним завданням Фото: rusunion

"Відправити людей на Марс — це не те, що відправити туди, наприклад, марсохід Perseverance. Це вимагає дуже великих технологічних зусиль. Я думаю, що висадка людини на Марс відбудеться найраніше у 2040-х роках. Хоча, звісно, мені хотілось би помилятися", — каже Кокс.

За словами вченого, політ на Марс набагато складніше здійснити, ніж політ на Місяць, який здійснили у 1969 році.

"Наприкінці 60-х років минулого століття місія "Аполлон" — це було все на що були здатні технології того часу. І то, це була межа можливостей технологічного прогресу. Я вважаю, що політ на Марс, це ще складніше для здійснення завдання", — Каже Кокс.

Проте вчений припускає, що створення інфраструктури на Марсі, яка необхідна для довгострокової присутності людини на цій планеті, може вже розпочатися у найближчі десять років.

[ + – ] Проте, учений припускає, що створення інфраструктури на Марсі, яка необхідна для довгострокової присутності людини на цій планеті, може вже розпочатися протягом найближчих 10 років Фото: город Марс

"Ось що мене не здивує, так це початок запусків на Марс космічних кораблів з необхідним обладнанням для майбутньої колонії і це може статися вже в найближчому майбутньому протягом 10 років", — говорить Кокс.

Зараз NASA та SpaceX змагаються у тому, хто ж із них раніше відправить людину на Червону планету. Наприклад, власник SpaceX Ілон Маск уже заявив, що він збирається відправити перших людей на Марс вже в 2029 році.

"SpaceX — це хороша компанія, вони зробили дуже багато для того, щоб змінити підхід до космічних польотів. Але я не думаю, що там є такі інженери, які могли б здійснити дуже оптимістичний задум Маска. Я вважаю названий ним термін просто нереальним", — Каже Кокс.

Також учений заявив, що навіть якби існували всі необхідні технології для польоту на Марс і йому запропонували б летіти туди вже завтра, він би відмовився від цієї унікальної можливості.

[ + – ] Також учений заявив, що навіть, якби існували всі необхідні технології для польоту на Марс і йому запропонували б летіти туди вже завтра, він би відмовився від цієї унікальної можливості Фото: NASA

"Якщо взяти найменше, то в польоті потрібно провести 2 роки. І ніхто поки не знає, що може статися з людиною в космосі за цей час. Особливо це стосується психологічної складової. Це психологічно важко. Я б відмовився", — каже Кокс.

Щодо потенційного життя на Марсі, яке старанно шукає марсохід Perseverance, то Браян Кокс вважає, що якщо він його там знайде, то це може змінити наше уявлення про походження людини.

[ + – ] Щодо потенційного життя на Марсі, яке старанно шукає марсохід Perseverance, то Браян Кокс вважає, що якщо він його там знайде, то це може змінити наше уявлення про походження людини Фото: NASA

"Можливо життя спочатку з'явилося на Марсі, а потім марсіанські метеорити, що відкололися, принесли його на Землю. Тоді це означатиме, що ми і є марсіани", — говорить Кокс.

Але, за словами вченого, якщо говорити виключно про живі організми на Марсі, якщо вони там є, то, швидше за все, процес еволюції зупинився на одноклітинних істотах.

"На Землі процес перетворення з одноклітинних організмів на багатоклітинні зайняв 3 млрд років. Але на Марсі не було цього часу для трансформацій. Умови, необхідні для життя, різко погіршилися вже через кілька сотень мільйонів років після можливої появи на Марсі життя. Тому, якщо там щось і знайдуть, то це будуть одноклітинні організми”, — каже Кокс.

Фокус вже писав про те, що Браян Кокс вважає, що в нашій галактиці ми єдиний розумний вид. Відповідно до його теорії, якщо інопланетяни і є, то є єдиними розумними видами у своїх галактиках.

Також Фокус писав про те, що згідно з теорією Браяна Кокса, Всесвіт існував і до Великого вибуху.

Нагадуємо, що вчені спростували теорію формування планет за допомогою метеориту з Марса. Нове дослідження припускає, що Марс міг сформуватися не так, як зараз вважають учені.