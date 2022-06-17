Учені спростували теорію формування планет за допомогою метеорита з Марса

Результати нового дослідження суперечать тому, що зараз відомо про те, як сформувалися Земля та Марс.

Американські вчені вивчили марсіанський метеорит, який впав на Землю ще на початку 19 століття, і дійшли висновку, що кам'янисті планети, як Земля та Марс, сформувалися по-іншому, а не так, як прийнято вважати, повідомляє Phys.

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Результати дослідження вчених суперечить нинішнім уявленням про формування кам'янистих планет. Зокрема, це стосується процесу наповнення планет під час їхнього утворення такими летками елементами як водень, вуглець, кисень, азот та інертні гази.

"Головна теорія формування планет каже, що, в першу чергу, планети збирають леткі елементи з туманності навколо молодої зірки. Спочатку така, у майбутньому тверда, планета є шаром із розплавленої породи. Ці елементи розчиняються в гарячій породі, а потім потім потрапляють в атмосферу. І після цього метеорити, що падають на молоду планету, приносять ще летючих елементів", — каже Сандрін Перон із Каліфорнійського університету в Девісі.

[ + – ] Результати дослідження вчених суперечить нинішнім уявленням про формування кам'янистих планет. Зокрема, це стосується процесу наповнення планет під час їхнього утворення такими леткими елементами як водень, вуглець, кисень, азот та інертні газ Фото: The Guardian

Це означає, що леткі елементи в надрах планети будуть елементами тільки з навколозоряної туманності або будуть сумішшю з таких речовин і ті, які принесли метеорити. А в атмосфері планети мають бути леткі речовини, які доставили лише метеорити.

Учені провели дослідження старого метеорита, який упав на Землю ще в 1815 році і, як вважається, є об'єктом із надр Марса. В результаті ретельного вивчення його хімічного складу вчені з'ясували, що на Марс метеорити доставляли леткі елементи набагато раніше, ніж коли вони потрапили із сонячної туманності. Отже, це змінює загальне уявлення про формування твердих планет.

[ + – ] Учені провели дослідження старого метеорита, який упав на Землю ще в 1815 році і, як вважається, є об'єктом із надр Марса Фото: phys.org

Але водночас атмосфера Марса не могла бути створена з летких речовин, які принесли метеорити в надра планети, після чого вони випарувалися, кажуть учені. Дослідники вважають, що атмосфера на Марсі сформувалася з летких речовин із сонячної туманності вже після того, як планета охолола та затверділа. Попередні дослідження показали, що Марс затвердів уже через 4 млн років після появи Сонячної системи, тоді як Землі на це знадобилося від 50 до 100 млн.років.

[ + – ] Марс затвердів уже через 4 млн років після появи Сонячної системи, тоді як Землі на це знадобилося від 50 до 100 млн років Фото: NASA

Учені з урахуванням отриманих результатів припускають, що формування Марса завершилося ще до того, як зникла сонячна туманність. Але незважаючи на те, що сонячне випромінювання виснажило атмосферу Марса, все ж таки деякі її частинки збереглися під поверхнею.

"Ще залишається багато питань про те, як саме сформувалася атмосфера Марса та який у неї був точний склад на початковому етапі", — говорить Перон.

Учені хочуть продовжувати дослідження, щоб остаточно підтвердити ті висновки, які були зроблені в результаті останньої роботи.

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