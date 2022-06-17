Ученые опровергли теорию формирования планет с помощью метеорита с Марса

Результаты нового исследования противоречат тому, что сейчас известно о том, как сформировались Земля и Марс.

Американские ученые изучили марсианский метеорит, который упал на Землю еще в начале 19 века и пришли к выводу, что каменистые планеты, как Земля и Марс сформировались по-другому, а не так как принято считать, сообщает Phys.

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Результаты исследования ученых противоречит нынешним представлениям о формировании каменистых планет. В частности, это касается процесса наполнения планет, во время их образования, такими летучими элементами как водород, углерод, кислород, азот и инертные газы.

"Главная теория формирования планет говорит, что в первую очередь планеты собирают летучие элементы из туманности вокруг молодой звезды. Изначально такая, в будущем твердая, планета представляет собой шар из расплавленной породы. Эти элементы растворяются в горячей породе, а только потом попадают в атмосферу. И после этого падающие на молодую планету метеориты приносят еще летучих элементов" — говорит Сандрин Перон из Калифорнийского университета в Дэвисе.

[ + – ] Результаты исследования ученых противоречит нынешним представлениям о формировании каменистых планет. В частности, это касается процесса наполнения планет, во время их образования, такими летучими элементами как водород, углерод, кислород, азот и инертные газы Фото: The Guardian

Это значит, что летучие элементы в недрах планеты будут элементами только из околозвездной туманности или же будут смесью из таких веществ и те, которые принесли метеориты. А в атмосфере планеты должны быть летучие вещества, которых доставили только метеориты.

Ученые провели исследование старого метеорита, который упал на Землю еще в 1815 году и как считается представляет собой объект из недр Марса. В результате тщательного изучения его химического состава ученые выяснили, что на Марс метеориты доставляли летучие элементы намного раньше, чем они попали с солнечной туманности. Таким образом это меняет общее представление о формировании твердых планет.

[ + – ] Ученые провели исследование старого метеорита, который упал на Землю еще в 1815 году и как считается представляет собой объект из недр Марса Фото: phys.org

Но в то же время атмосфера Марса не могла быть создана из летучих веществ, которые принесли метеориты в недра планеты, после чего они испарились, говорят ученые. Ученые считают, что атмосфера на Марсе сформировалась из летучих веществ из солнечной туманности уже после того, как планета остыла и затвердела. Предыдущие исследования показали, что Марс затвердел уже через 4 млн лет после появления Солнечной системы, в то время как Земле на это понадобилось от 50 до 100 млн лет.

[ + – ] Марс затвердел уже через 4 млн лет после появления Солнечной системы, в то время как Земле на это понадобилось от 50 до 100 млн лет Фото: NASA

Ученые на основе полученных результатов предполагают, что формирование Марса завершилось еще до того, как исчезла солнечная туманность. Но несмотря на то, что солнечное излучение истощило атмосферу Марса, все же некоторые ее частицы сохранились под поверхностью.

"Еще остается много вопросов о том, как именно сформировалась атмосфера Марса и какой был у нее точный состав на начальном этапе", — говорит Перон.

Ученые хотят продолжать исследование, чтобы подтвердить окончательно те выводы, которые были сделаны в результате последней работы.

Напоминаем, что марсоход Perseverance нашел на Марсе кусочек блестящей фольги. Этот немарсианский материал заинтриговал ученых, но они сразу нашли ему объяснение.

Тот же марсоход также прислал на Землю новые фотографии поверхности кратера Езеро, на которых видны "левитирующий" камень и голова змеи.

Также Фокус писал о том, что на Марсе обнаружили гигантский "глаз" диаметром 30 километров, который находится в южном полушарии Красной планеты.