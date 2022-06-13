За нами следят. На Марсе нашли гигантский "глаз", размером с город (фото)

Марсианский "глаз", который пристально смотрит в космос, имеет диаметр 30 км.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На поверхности Марса камера аппарата Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА) сделала снимок ранее неизвестного кратера, который похож на гигантский глаз. Об этом сообщает Science Alert.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Марсианский "глаз", который пристально смотрит в космос, имеет диаметр 30 км. Он находится в южном полушарии Марса, который называется Аония Терра. Наблюдаемая местность известна своими кратерами, именно там находится известный ударный кратер Лоуэлла, чей диаметр составляет впечатляющие 200 км.

По словам ученых, большинство кратеров в Аония Терра образовались в ходе массивных ударов около 4 млрд лет назад. Этот период был тяжелым для всей Солнечной системы, чьи планеты подвергались мощным и многократным ударам астероидов. Земля также не избежала этой участи, считается, что именно тогда на нашу планету попала вода и органические соединения. Но на Земле атмосфера и землетрясения стерли с поверхности планеты большинство следов древней бомбардировки астероидами.

Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Но бесплодный и геологически спокойный Марс сберег все эти следы на своей поверхности. Поэтому ученые могут воссоздать картину неспокойного прошлого Солнечной системы.

Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Такие марсианские регионы, как Аония Терра также могут раскрыть внутреннее строение Марса. Во время таких сильных ударов на поверхности оказывается материал, который в противном случае навсегда остался бы под поверхностью планеты. Область на новом снимке показывает, насколько сложен и разнообразен состав почвы в этом регионе.

Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Кратер в форме глаза находится в местности, которая испещрена каналами, вероятно, их создала жидкая вода в далеком прошлом Марса. На дне каналов можно увидеть более темный материал, а некоторые каналы даже возвышаются над поверхностью. Возможно, такой эффект был получен из-за эрозии почвы в высохших руслах рек.

К югу от кратера можно увидеть меньшие кратеры и осыпи, а к северу поверхность более гладкая и имеет блеклый оттенок.

В самом центре кратера виден темные материал, похожий на темную дюну. В кратере также располагаются конические насыпи и осыпи.

Напомним, недавно на снимках с Марса была найдена загадочная "дверь", которая была похожа на вход подземелье. Правда, реальность оказалась намного прозаичнее, чем фантастические предположения в Сети.