Плохие новости. Найденная на Марсе "дверь" оказалась совсем не входом в подземелье (фото)

Эксперты из NASA рассказали, что же на самом деле удалось сфотографировать марсоходу Curiosity.

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На минувшей неделе Сеть облетел снимок, сделанный марсоходом NASA Curiosity, на котором был виден странный разлом, похожий на дверной проем в подземелье на Красной планете. Об этом сообщает Gizmodo.

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Снимок был сделан на поверхности Марса 7 мая одной из камер марсохода Mastcam. Именно эта камера регулярно передает на Землю захватывающие снимки пейзажей Красной планеты. Также камера используется не только для развлечения, она задействована в извлечении образцов манипулятором марсохода и для его перемещения по местности. Таинственный "дверной проем" на Марсе попал объектив камеры, когда марсоход взбирался на гору Шарп.

Многие энтузиасты из мира научной фантастики утверждали, что марсоход сфотографировал на Красной планете проход, построенный инопланетянами. Но реальность оказалась куда проще.

"На самом деле это просто пространство между двумя трещинами в скале. Марсоход пересекает местность, образовавшуюся из древних песчаных дюн. Со временем эти дюны окаменели, образовав обнажения песчаника, мимо который сейчас проезжает Curiosity", – говорит участник проекта Марсианской научной лаборатории (MSL) Ашвин Васавада.

[ + – ] Так выглядит общий план местности, где была сфотографирована "дверь"

Он утверждает, что наблюдающаяся на фото формация не является дверным проемом, ведущим к марсианским подземельям.

По словам Васавады, трещина в высоту всего около 30 см. После того, как марсианские песчаные дюны уплотнились, они оказались погребенными под слоем песка, но позже снова оказались на поверхности из-за смещения того же песка. Во время всех этих пертурбаций на песчаник оказывалось разное давление, что привело к появлению трещин.

[ + – ] "Дверь" на снимках с Марса появляется при приближении, так как сам "дверной проем" лишь 30 см в высоту. Фото: NASA

"Я думаю, что мы имеем дело либо с двум вертикальными трещинами, где средняя часть песчаника разрешилась, либо одной вертикальной трещиной, чьи края немного раздвинулись", – подытожил эксперт.

Марсоход NASA изучает поверхность соседней планеты с момент своей посадки, которая состоялась в августе 2012 года в кратере Гейла. С момента своей посадки марсоход уже преодолел 27,84 км, на что ушло 3472 марсианских дня или "сола".

В то время, когда марсоход не занят сбором образцов горных пород и почвы, они делает снимки своей панорамной камерой Mastcam.

Нашумевший снимок "двери" на Марсе является ярким примером человеческой способности видеть знакомые форы в незнакомом ландшафте. В прошлом люди уже видели "рукотворные" объекты за пределами Земли.

Например, в прошлом году соцсети сходили с ума из-за снимка с поверхности Луны. На фото попал странный куб, который сразу же окрестили инопланетным Starbucks.

А совсем недавно Curiosity заснял необычный пейзаж, который походил на спину аллигатора. На самом же деле на фото попали острые пирамидальные скалы, разделенные хребтами.