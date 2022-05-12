"Подземный храм": на снимках с Марса нашли объект, похожий на дверной проем в скале (фото)

На новом фото видна щель в скалистом склоне холма, которая очень похожа на проход, вырезанный в скале. Такое сходство уже породило новые теории среди охотников за пришельцами.

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Зоркие наблюдатели за Красной планетой, просматривающие снимки марсианской поверхности, обнаружили картину, которая, без сомнения, разожжет воображение тех, кто интересуется внеземной жизнью, пишет IFLS.

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На новом изображении видна щель в скалистом склоне холма, которая очень похожа на проход, вырезанный в скале. Такое сходство уже породило новые теории среди охотников за пришельцами. Другие же люди внимательно изучили фото и пришли к выводу, что геологический объект — это вход в подземный храм. Некоторые даже предположили, что на фото можно увидеть фигуру и ее тень, прячущуюся у входа.

Однако, эта весьма любопытная фотография вряд ли является убедительным доказательством существования внеземной цивилизации на Красной планете. Многие пользователи интернета также отметили, что на множестве изображений Марса видны схожие геологические особенности, которые явно не являются дверным проемом в грандиозный марсианский храм.

Также чрезвычайно сложно определить масштаб этого объекта. Возможно, вы помните случай с таинственной лунной хижиной, который всех взволновал в конце прошлого года.

Китайский марсоход Yutu-2 сделал снимок кубической структуры во время исследования лунной поверхности в декабре 2021 года. Некоторые предположили, что объект может быть инопланетным сооружением, возможно, даже огромным монолитом.

В последние годы на снимках скалистой поверхности Марса было замечено множество странных явлений, от каменных цветков, печенья и до секс-игрушек.

Эти видения часто объясняются парейдолией, феноменом, при котором люди видят узнаваемые структуры или узоры в бессмысленных формах. Например, вы можете различить лицо на стволе дерева или фигуры животных в облаках.

Считается, что эта способность развилась у ранних людей, чтобы помочь им обнаружить хищников и потенциальные угрозы до того, как они принесут вред самому человеку. Эта древняя способность все еще сохранилась у нас, но уже без ежедневной угрозы саблезубых тигров, притаившихся за углом.