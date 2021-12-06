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Хижина на Луне. Китайский луноход увидел на спутнике Земли странный куб (фото)

Юлия Чайка
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хижина, Луна, фото

По мнению исследователей, этот объект представляет собой огромный валун, который попал на спутник в результате столкновения.

Китайский марсоход Юйту-2, исследующий в данный момент обратную сторону нашего спутника, нашел на поверхности Луны необычный объект в форме куба, пишет Digital Trends.

По мнению исследователей, этот объект представляет собой огромный валун, который попал на спутник в результате столкновения. Неофициально его описывают как "таинственную хижину", однако это, скорее, общее обозначение, чем точное описание, отмечают ученые.

Объект находится примерно в 80 м от нынешнего местоположения Юйту-2, рядом с большим ударным кратером. Астрономы хотят узнать, как можно больше информации, поэтому вскоре луноход посетит объект, на что уйдет примерно 2-3 месяца.

Путешествие по Луне занимает такое большое количество времени из-за тамошнего цикла дня и ночи. Луна совершает один оборот вокруг собственной оси каждый 27 дней. Примерно столько же дней ей нужно и для оборота вокруг Земли. Вот почему одна сторона Луны обращена к нам, а другая, где находится Юйту-2, мы не можем увидеть с Земли.

Юйту-2, луноход, Луна, фото
Юйту-2 — второй китайский луноход

Другой эффект этого вращения состоит в том, что полный лунный день длится 29 земных дней, а это означает, что существует период чуть более 2 земных недель, когда спутник находится при дневном свете, и чуть более 2 недель, когда на ней ночь.

Поскольку такие луноходы, как Юйту-2 используют солнечную энергию, им нужно "отдыхать" в течение этих ночных периодов, а изучением Луны заниматься только в дневное время. Причем передвигаться роверы должны крайне аккуратно и медленно, чтобы не разрушить крупные горные породы.

Китайская автоматическая межпланетная станция Чанъэ-4 вместе с луноходом Юйту-2 прилунилась на спутник 3 января 2019 года в кратере Фон Карман. А уже в сентябре луноход преодолел отметку в 1000 дней пребывания на Луне.

Чанъэ-4 — это четвертая китайская лунная миссия и вторая по доставке ровера на Луну. Миссии Чанъэ-1 и Чанъэ-2 были орбитальными, а Чанъэ-3 прилунился на ближней стороне спутника вместе с первым луноходом Юйту.