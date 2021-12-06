Хижа на Місяці. Китайський місяцехід побачив на супутнику Землі дивний куб (фото)

На думку дослідників, цей об'єкт є величезним валуном, який потрапив на супутник унаслідок зіткнення.

Китайський марсохід "Юйту-2", який досліджує зараз зворотний бік нашого супутника, знайшов на поверхні Місяця незвичайний об'єкт у формі куба, пише Digital Trends.

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На думку дослідників, цей об'єкт є величезним валуном, який потрапив на супутник унаслідок зіткнення. Неофіційно його описують як "таємничу хижу", проте це швидше загальне позначення, ніж точний опис, зазначають учені.

Об'єкт розташований приблизно за 80 м від нинішнього розташування "Юйту-2", поряд із великим ударним кратером. Астрономи хочуть дізнатися якнайбільше інформації, тому незабаром місяцехід відвідає об'єкт, на що піде приблизно 2-3 місяці.

Подорож Місяцем займає таку велику кількість часу через тамтешній цикл дня та ночі. Місяць робить один оберт навколо своєї осі кожні 27 днів. Приблизно стільки днів йому потрібно й для оберту навколо Землі. Ось чому один бік Місяця звернений до нас, а інший, де перебуває "Юйту-2", ми не можемо побачити з Землі.

[ + – ] "Юйту-2" — другий китайський місяцехід

Інший ефект цього обертання полягає в тому, що повний місячний день триває 29 земних днів, а це означає, що існує період трохи більше 2 земних тижнів, коли супутник перебуває при денному світлі, й трохи більше 2 тижнів, коли на ньому ніч.

Оскільки такі місяцеходи, як "Юйту-2", використовують сонячну енергію, їм потрібно "відпочивати" протягом цих нічних періодів, а вивченням Місяця він займатиметься лише в денний час. Причому пересуватися ровери повинні вкрай акуратно та повільно, щоб не зруйнувати великі гірські породи.

Китайська автоматична міжпланетна станція Чан'є-4 разом із місяцеходом "Юйту-2" приземлилася на супутник 3 січня 2019 року в кратері Фон Карман. А вже у вересні місяцехід подолав позначку 1000 днів перебування на Місяці.

Чан'є-4 — це четверта китайська місячна місія та друга з доставки ровера на Місяць. Місії Чан'є-1 і Чан'є-2 були орбітальними, а Чан'є-3 приземлився на ближньому боці супутника разом із першим місяцеходом "Юйту".