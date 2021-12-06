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Печенье на Марсе. Аппарат NASA сделал снимок древнего марсианского кратера (фото)

Юлия Чайка
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Марс, кратер, снимок
Изображение марсианского кратера, сделанное Марсианским разведывательным спутником

Что удивило астрономов больше всего, так это то, что кратер шириной более 800 м имел удивительные узоры на поверхности.

Орбитальный аппарат NASA Марсианский разведывательный спутник в течение полутора десятилетий облетает Красную пустынную планету и создает большое количество детальных снимков марсианских вулканов, долин и высохших озер, пишет Mashable.

Недавно космическое агентство показало новый снимок, запечатленный орбитальным аппаратом. Это фото демонстрирует необычную красоту одного из марсианских кратеров, напоминающего печенье.

Сформировавшийся в результате давнего удара астероида или кометы, кратер шириной более 800 м имеет замысловатые узоры на поверхности, которые поражают своей удивительной красотой.

Эти узоры очень напоминают земные процессы: ветры, разносящие песок и почву привели к формированию на дне кратера многообразие узоров, похожих на рябь.

Как видно в правой верхней части кратера, рябь также образовалась на холме с плоской вершиной. Эти холмы очень напоминают те, которые находятся в юго-западной пустыне планеты.

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Орбитальный аппарат NASA - Марсианский разведывательный спутник

В то время как орбитальный аппарат исследует Красную планету сверху, роботизированные роверы изучают местность Марса на поверхности планеты. Самый передовой ровер NASA — Perseverance, на данный момент занимается поиском каких-либо признаков микробной жизни в высохших руслах озер и водотоках Марса.

Напомним, что недавно Perseverance прислал новую фотографию, на которой хорошо просматривается, оставленный им след в виде креста или буквы "Х". Также на снимке можно рассмотреть красоты самой планеты: горные породы, дюны и скалы.