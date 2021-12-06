Печиво на Марсі. Апарат NASA зробив знімок стародавнього марсіанського кратера (фото)

Що здивувало астрономів найбільше, то це те, що кратер шириною понад 800 м мав дивовижні візерунки на поверхні.

Орбітальний апарат NASA Марсіанський розвідувальний супутник протягом півтора десятиліття облітає Червону пустельну планету та створює велику кількість детальних знімків марсіанських вулканів, долин і висохлих озер, пише Mashable.

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Нещодавно космічне агентство показало новий знімок, зображений орбітальним апаратом. Це фото демонструє незвичайну красу одного з марсіанських кратерів, що нагадує печиво.

Кратер шириною понад 800 м, що сформувався внаслідок давнього удару астероїда або комети, має хитромудрі візерунки на поверхні, які вражають своєю дивовижною красою.

Ці візерунки дуже нагадують земні процеси: вітри, які розносять пісок і ґрунт призвели до формування на дні кратера різноманіття візерунків, схожих на брижі.

Як видно у правій верхній частині кратера, брижі також утворилися на пагорбі з плоскою вершиною. Ці пагорби дуже нагадують ті, що знаходяться у південно-західній пустелі планети.

[ + – ] Орбітальний апарат NASA — Марсіанський розвідувальний супутник

Коли орбітальний апарат досліджує Червону планету зверху, роботизовані ровери вивчають місцевість Марса на поверхні планети. Найпередовіший ровер NASA — Perseverance, зараз займається пошуком будь-яких ознак мікробного життя у висохлих руслах озер і водотоках Марса.

Нагадаємо, що нещодавно Perseverance надіслав нове фото, на якому добре проглядається, залишений ним слід у вигляді хреста або літери "Х". Також на знімку можна розглянути красу власне планети: гірські породи, дюни та скелі.