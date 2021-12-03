Інопланетні "хрестики-нулики". Perseverance залишив на Марсі незвичайні сліди (фото)

Новий знімок також демонструє всю знамениту красу Червоної планети: численні скелі, високі дюни та легендарне жовте небо.

Марсохід NASA Perseverance проводить багато досліджень на Марсі, та, як видно на останньому фото, іноді на поверхні Червоної планети залишаються помітні сліди, пише Screen Rent.

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На фото, отриманому 1 грудня, ровер демонструє чудовий вид на поверхню Марса: численні скелі, високі дюни та легендарне жовте небо планети. Perseverance також показує сліди, які він залишив на планеті.

У правому нижньому кутку фото можна побачити мітку у вигляді хрестика або літери "X", залишену ровером, швидше за все, тоді, коли він повертався, щоб краще щось розглянути. Над хрестиком розташовані горизонтальні сліди, а також інші мітки у правому верхньому кутку, що показують шлях Perseverance до цього місця.

За останні кілька місяців Perseverance постійно вражає своїми фото, хоча рідко фіксує їх так докладно, як зараз.

[ + – ] Відмітка у вигляді хрестика або літери "X", залишена ровером

Крім Землі, Марс — це найдосліджена планета нашої Сонячної системи. На його орбіту було відправлено численні космічні апарати, нині зонд вивчає його внутрішній склад, а ровери активно досліджують його поверхню у пошуках ознак стародавнього життя.

Завдяки всім цим дослідженням учені багато чого дізналися про Марс. Так, наприклад, тепер добре відомо, що Червона планета зовсім не підходить для життя людини, тому що в атмосфері не лише дуже мало кисню, а й середня температура поверхні становить майже 63°C.

Крім того, астрономи також зафіксували сліди стародавніх озер, органічні речовини і вважають, що Марс колись міг бути будинком для невеликих форм життя.

Нагадаємо, що нещодавно Perseverance знайшов на Червоній планеті зелений мінерал — олівін. Дослідники вважають, що він міг утворитися через відкладення вулканічного попелу.