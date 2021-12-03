Инопланетные "крестики-нолики". Perseverance оставил на Марсе необычные следы (фото)

Новый снимок также демонстрирует все знаменитые красоты Красной планеты: многочисленные скалы, высокие дюны и легендарное желтое небо.

Марсоход NASA Perseverance проводит много исследований на Марсе, и, как видно на последней фотографии, иногда на поверхности Красной планеты остаются заметные следы, пишет Screen Rent.

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На фотографии, полученной 1 декабря, ровер демонстрирует великолепный вид на поверхность Марса: многочисленные скалы, высокие дюны и легендарное желтое небо планеты. Perseverance также показывает следы, которые он оставил на планете.

В правом нижнем углу фотографии можно увидеть отметину в виде крестика или буквы "X", оставленную ровером, скорее всего, тогда, когда он поворачивался, чтобы лучше что-то рассмотреть. Над крестиком расположены горизонтальные следы, а также другие отметины в правом верхнем углу, показывающие путь Perseverance к этому месту.

За последние несколько месяцев Perseverance постоянно впечатляет своими фото, хотя он редко фиксирует их так подробно, как сейчас.

[ + – ] Отметина в виде крестика или буквы "X", оставленная ровером

Не считая Земли, Марс — это самая исследованная планета нашей Солнечной системы. На его орбиту были отправлены многочисленные космические аппараты, в настоящее время зонд изучает его внутренний состав, а роверы активно исследуют его поверхность в поисках признаков древней жизни.

Благодаря всем этим исследованиям ученые многое узнали о Марсе. Так, например, теперь хорошо известно, что Красная планета совершенно не подходит для жизни человека, так как в атмосфере не только очень мало кислорода, но и средняя температура поверхности составляет около — 63 °C.

Помимо этого, астрономы также обнаружили следы древних озер, органические вещества и считают, что Марс когда-то мог быть домом для небольших форм жизни.

Напомним, что недавно Perseverance нашел на Красной планете зеленоватый минерал — оливин. Исследователи считают, что он мог образоваться из-за отложений вулканического пепла.