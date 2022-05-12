"Підземний храм": на знімках з Марса знайшли об'єкт, схожий на дверний отвір у скелі (фото)

На новому фото видно щілину в скелястому схилі пагорба, яка дуже схожа на прохід, вирізьблений у скелі. Така схожість вже породила нові теорії серед мисливців за прибульцями.

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Пильні спостерігачі за Червоною планетою, що переглядають знімки марсіанської поверхні, виявили картину, яка, без сумніву, розпалить уяву тих, хто цікавиться позаземним життям, пише IFLS.

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На новому зображенні видно щілину в скелястому схилі пагорба, яка дуже схожа на прохід, вирізьблений у скелі. Така схожість вже породила нові теорії серед мисливців за прибульцями. Інші люди уважно вивчили фото і дійшли висновку, що геологічний об'єкт — це вхід до підземного храму. Дехто навіть припустив, що на фото можна побачити фігуру та її тінь, що ховається біля входу.

Проте, ця дуже цікава фотографія навряд чи є переконливим доказом існування позаземної цивілізації на Червоній планеті. Багато користувачів інтернету також зазначили, що на безлічі зображень Марса видно схожі геологічні особливості, які явно не є дверним отвором у грандіозний марсіанський храм.

Також надзвичайно важко визначити масштаб цього об'єкта. Можливо, ви пам'ятаєте випадок із таємничою місячною хижиною, який усіх схвилював наприкінці минулого року.

Китайський марсохід Yutu-2 зробив знімок кубічної структури під час дослідження місячної поверхні у грудні 2021 року. Дехто припустив, що об'єкт може бути інопланетною спорудою, можливо, навіть величезним монолітом.

В останні роки на знімках скелястої поверхні Марса помічено безліч дивних явищ, від кам'яних квіток, печива і до секс-іграшок.

Ці бачення часто пояснюють парейдолією, феноменом, у якому люди бачать відомі структури чи візерунки в безглуздих формах. Наприклад, ви можете розрізнити обличчя на стовбурі дерева чи фігури тварин у хмарах.

Вважають, що ця здатність розвинулася в ранніх людей, щоб допомогти їм виявити хижаків та потенційні загрози до того, як вони завдадуть шкоди самій людині. Ця стародавня здатність все ще збереглася в нас, але вже без щоденної загрози шаблезубих тигрів, що причаїлися за рогом.