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"Підземний храм": на знімках з Марса знайшли об'єкт, схожий на дверний отвір у скелі (фото)

Юлія Чайка
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Марс, поверхня, скелі, фото

На новому фото видно щілину в скелястому схилі пагорба, яка дуже схожа на прохід, вирізьблений у скелі. Така схожість вже породила нові теорії серед мисливців за прибульцями.

Пильні спостерігачі за Червоною планетою, що переглядають знімки марсіанської поверхні, виявили картину, яка, без сумніву, розпалить уяву тих, хто цікавиться позаземним життям, пише IFLS.

На новому зображенні видно щілину в скелястому схилі пагорба, яка дуже схожа на прохід, вирізьблений у скелі. Така схожість вже породила нові теорії серед мисливців за прибульцями. Інші люди уважно вивчили фото і дійшли висновку, що геологічний об'єкт — це вхід до підземного храму. Дехто навіть припустив, що на фото можна побачити фігуру та її тінь, що ховається біля входу.

Проте, ця дуже цікава фотографія навряд чи є переконливим доказом існування позаземної цивілізації на Червоній планеті. Багато користувачів інтернету також зазначили, що на безлічі зображень Марса видно схожі геологічні особливості, які явно не є дверним отвором у грандіозний марсіанський храм.

Також надзвичайно важко визначити масштаб цього об'єкта. Можливо, ви пам'ятаєте випадок із таємничою місячною хижиною, який усіх схвилював наприкінці минулого року.

Китайський марсохід Yutu-2 зробив знімок кубічної структури під час дослідження місячної поверхні у грудні 2021 року. Дехто припустив, що об'єкт може бути інопланетною спорудою, можливо, навіть величезним монолітом.

В останні роки на знімках скелястої поверхні Марса помічено безліч дивних явищ, від кам'яних квіток, печива і до секс-іграшок.

Ці бачення часто пояснюють парейдолією, феноменом, у якому люди бачать відомі структури чи візерунки в безглуздих формах. Наприклад, ви можете розрізнити обличчя на стовбурі дерева чи фігури тварин у хмарах.

Вважають, що ця здатність розвинулася в ранніх людей, щоб допомогти їм виявити хижаків та потенційні загрози до того, як вони завдадуть шкоди самій людині. Ця стародавня здатність все ще збереглася в нас, але вже без щоденної загрози шаблезубих тигрів, що причаїлися за рогом.