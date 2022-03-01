На Марсі знайшли крихітну кам'яну "квітку" (фото)

Знайдений об'єкт є мінеральним утворенням із тендітними структурами, які сформувалися з осілих колись мінералів із водяними випаруваннями.

Марсохід NASA Curiosity зробив знімок мініатюрної мінеральної "квітки" на Марсі, пише Universe Today.

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Об'єкт, виявлений ровером, є мінеральним утворенням із крихкими структурами, які сформувалися з осілих колись з водяними випаруваннями мінералів.

Curiosity вже зустрічав такі форми, вони називаються кластерами діагенетичних кристалів. Це результат рекомбінації мінералів у складі тривимірних кристалічних утворень. Як зазначила вчена Ебігейл Фрейман із Лабораторії реактивного руху, виявлений об'єкт зроблений із солей, які називаються сульфатами. Спочатку він був убудований у скелю, яка з часом вивітрилася, але мінеральні ущільнення не піддаються ерозії.

[ + – ] Учені порівняли марсіанську "квітку" з монетою

Зображення було зроблено за допомогою приладу Curiosity Mars Hand Lens Imager (Mahli), який є збільшувальною лінзою. Фрейман порівняла марсіанську "квітку" з монетою, щоб дати приблизне уявлення про її масштаб.

Вивчення геології Червоної планети не лише цікаве, а й корисне для майбутніх місій. На відміну від Землі, Марс не має магнітного поля, яке захищало б його від високоенергетичних частинок, що проносяться в космосі. Ця радіація може завдати шкоди здоров'ю майбутніх колонізаторів, а також серйозно підірвати системи життєзабезпечення, від яких астронавти також залежатимуть.

На основі даних детектора оцінки радіації Curiosity дослідники дійшли висновку, що використання природних матеріалів, таких як гірські породи та відкладення, можуть забезпечити певний захист від цієї радіації.

[ + – ] 3-D модель марсіанської "квітки"

Curiosity перебуває в марсіанському кратері Гейл із 2012 року. Крихітне мінеральне утворення нагадує про колись водне минуле Марса — ключову область дослідження, яка може допомогти вченим з'ясувати, чи було колись на цій негостинній планеті мікробне життя.

Нагадаємо, що раніше Curiosity надіслав не менш цікавий знімок, на якому зображено камінь, що нагадує фалоімітатор. Що здивувало користувачів мережі найбільше, так це його гладкі та плавні лінії. Оскільки в минулому на Марсі вода цілком можливо, що такий вид каменю був утворений мільярди років тому під впливом рідини, припустили вчені.