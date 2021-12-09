Инопланетный Starbucks. Соцсети сходят с ума из-за странного куба на темной стороне Луны (фото)
Несмотря на то, что этот "таинственный дом" на обратной стороне Луны скорее всего обычный камень, он может много рассказать об особенностях поверхности спутника.
Фокус уже писал о том, что китайский луноход "Юйту-2" сделал снимок необычного объекта в форме куба на обратной стороне Луны. Хотя ученые в основном согласны с тем, что это просто большой камень, луноход направляется к этому объекту, чтобы точно подтвердить догадки ученых. Но в Интернете уже можно найти интересные версии его происхождения, пишет Futurism.
Необычный камень уже окрестили "таинственным домом", хотя это и неофициальное название кубообразного объекта. В Интернете сразу после появления информации о найденном объекте появились разные интересные версии его происхождения.
"Канадцы уже успели построить свою хижину для подледной рыбалки на Луне", — написал один из пользователей Reddit.
"К тому времени, когда на Луну прилетит Илон Маск, там через каждые два километра будет канадская закусочная Тим Хортонс", — добавил другой пользователь.
"Не нужно его трогать. Забудьте о том, что увидели. Не исследуйте лунный куб", — предостерегает еще один пользователь Reddit.
Другие люди в соцсетях выдвинули предположение, что это инопланетный Starbucks и даже секретная лунная база России.
По мнению Пола Бирна из Вашингтонского университета в Сент-Луисе это просто удивительное стечение обстоятельств, когда сошлись вместе камень, свет и тень, пишет Inverse.
"Это точно камень, но он поможет лучше понять историю развития и состав поверхности Луны", — говорит Бирн. "С другой стороны он может оказаться и не кубом".
Это может быть иллюзия. Изображение имеет довольно низкое разрешение, поэтому на самом деле этот объект может и не иметь квадратной формы, говорит ученый. Возможно это даже и не один камень, а несколько валунов, которые кажутся квадратными из-за света, тени и расстояния, говорит Бирн.
"В 1976 году аппарат "Викинг-1" сделал фотографию поверхности Марса, на которой было видно "лицо". Но это были просто камни и игра света-тени", — напоминает Бирн.
Луноход "Юйту-2" и таинственный куб, к которому он направляется, находятся в огромном ударном кратере Фон Карман в южном полушарии обратной стороны Луны. Диаметр картера – 186 км, а наибольшая глубина – 3 км.
Подобные лунные камни могут много рассказать о геологии луны. Но пока нет причин считать, что этот камень чем-то отличается от миллиардов ему подобных на Луне, говорит Бирн.
Точный ответ на вопрос, что из себя представляет "лунный куб" ученые смогут получить только через несколько месяцев, когда луноход доберется к странному объекту.