Інопланетний Starbucks. Соцмережі божеволіють через дивний куб на темній стороні Місяця (фото)

Незважаючи на те, що цей "таємничий будинок" на звороті Місяця, швидше за все, звичайний камінь, він може багато розповісти про особливості поверхні супутника.

Фокус уже писав про те, що китайський місяцехід "Юйту-2" зробив знімок незвичайного об'єкта у формі куба на звороті Місяця. Хоча вчені здебільшого згодні з тим, що це просто великий камінь, місяцехід прямує до цього об'єкта, щоб точно підтвердити припущення вчених. Але в інтернеті можна знайти цікаві версії його походження, пише Futurism.

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Незвичайний камінь вже охрестили "таємничим будинком", хоча це й неофіційна назва кубоподібного об'єкта. В інтернеті відразу після появи інформації про знайдений об'єкт з'явилися різні цікаві версії його походження.

[ + – ] Зображення "місячного куба" Фото: space.com

"Канадці вже встигли побудувати свою хатину для підльодної риболовлі на Місяці", — написав один із користувачів Reddit.

"До того часу, коли на Місяць прилетить Ілон Маск, там через кожні два кілометри буде канадська закусочна Тім Гортонс", — додав інший користувач.

"Не потрібно його чіпати. Забудьте про те, що побачили. Не досліджуйте місячний куб", — застерігає ще один користувач Reddit.

Інші люди в соцмережах висунули припущення, що це інопланетні Starbucks і навіть секретна місячна база Росії.

[ + – ] Збільшене зображення "місячного куба" Фото: space.com

На думку Пола Бірна з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, це просто дивовижний збіг обставин, коли зійшлися разом камінь, світло і тінь, пише Inverse.

"Це точно камінь, але він допоможе краще зрозуміти історію розвитку та склад поверхні Місяця", — говорить Бірн. "З іншого боку, він може виявитися і не кубом".

Це може бути ілюзія. Зображення має досить низьку роздільну здатність, тому насправді цей об'єкт може і не мати квадратної форми, каже вчений. Можливо це навіть і не один камінь, а кілька валунів, які здаються квадратними через світло, тінь і відстань, каже Бірн.

[ + – ] "Обличчя": фотографія, зроблена космічним апаратом "Вікінг-1" у 1976 році Фото: wikipedia

"У 1976 році апарат "Вікінг-1" зробив фото поверхні Марса, на якому було видно "обличчя". Але це були просто каміння та гра світла-тіні", — нагадує Бірн.

[ + – ] Ударний кратер Фон Карман на Місяці Фото: wikipedia

Місяць "Юйту-2" і таємничий куб, до якого він прямує, знаходяться у величезному ударному кратері Фон Карман у південній півкулі зворотного боку Місяця. Діаметр картера — 186 км, а найбільша глибина — 3 км.

[ + – ] Місяць "Юйту-2" на панорамному знімку апарату "Чан'є-4" Фото: wikipedia

Подібні місячні камені можуть багато розповісти про геологію місяця. Але поки що немає причин вважати, що цей камінь чимось відрізняється від мільярдів йому подібних до Місяця, каже Бірн.

Точну відповідь на запитання, що являє собою "місячний куб", учені зможуть отримати лише через кілька місяців, коли місяцехід дістанеться до дивного об'єкта.