Погані новини. Знайдені на Марсі "двері" виявилися зовсім не входом у підземелля (фото)

Експерти з NASA розповіли, що насправді вдалося сфотографувати марсоходу Curiosity.

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Минулого тижня мережу облетів знімок, зроблений марсоходом NASA Curiosity, на якому було видно дивний розлом, схожий на дверний отвір у підземеллі на Червоній планеті. Про це повідомляє Gizmodo.

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Знімок було зроблено на поверхні Марса 7 травня однією з камер марсоходу Mastcam. Саме ця камера регулярно передає Землю захопливі знімки пейзажів Червоної планети. Також камера використовується не тільки для розваги, вона задіяна у вилученні зразків маніпулятором марсохода та його переміщення по місцевості. Таємничий "дверний отвір" на Марсі потрапив в об'єктив камери, коли марсохід підіймався на гору Шарп.

Багато ентузіастів зі світу наукової фантастики стверджували, що марсохід сфотографував на Червоній планеті прохід, побудований інопланетянами. Але реальність виявилася набагато простішою.

"Насправді це лише простір між двома тріщинами в скелі. Марсохід перетинає місцевість, що утворилася зі стародавніх піщаних дюн. Згодом ці дюни скам'янілі, утворивши оголення пісковика, повз який зараз проїжджає Curiosity", — каже учасник проєкту Марсіанської наукової лабораторії (MSL) Ашвін Васавада.

[ + – ] Так виглядає загальний план місцевості, де було сфотографовано "двері"

Він стверджує, що формація, що спостерігається на фото, не є дверним прорізом, який веде до марсіанських підземелль.

За словами Васавади, тріщина у висоту всього приблизно 30 см. Після того, як марсіанські піщані дюни ущільнилися, вони виявилися похованими під шаром піску, але пізніше знову опинилися на поверхні через зміщення того ж піску. Під час усіх цих пертурбацій на пісковик чинився різний тиск, що призвело до появи тріщин.

[ + – ] "Двері" на знімках із Марса з'являється при наближенні, тому що сам "дверний отвір" лише 30 см у висоту Фото: ISS

"Я думаю, що ми маємо справу або з двома вертикальними тріщинами, де середня частина пісковика вирішилася, або однією вертикальною тріщиною, чиї краї трохи розсунулися", — підсумував експерт.

Марсохід NASA вивчає поверхню сусідньої планети з моменту посадки, яка відбулася в серпні 2012 року в кратері Гейла. З моменту своєї посадки марсохід уже подолав 27,84 км, на що пішло 3 472 марсіанські дні або "сола".

У той час, коли марсохід не зайнятий збиранням зразків гірських порід і ґрунту, вони роблять знімки своєю панорамною камерою Mastcam.

Нашумілий знімок "дверей" на Марсі є яскравим прикладом людської здатності бачити знайомі форми у незнайомому ландшафті. У минулому люди вже бачили "рукотворні" об'єкти поза Землею.

Наприклад, минулого року соцмережі божеволіли через знімок із поверхні Місяця. На фото потрапив дивний куб, який одразу ж назвали інопланетним Starbucks.

А зовсім нещодавно Curiosity зняв незвичайний пейзаж, який був схожий на спину алігатора. Насправді ж на фото потрапили гострі пірамідальні скелі, розділені хребтами.