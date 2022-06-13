За нами стежать. На Марсі знайшли гігантське "око" розміром із місто (фото)

Марсіанське "око", яке пильно дивиться в космос, має діаметр 30 км.

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На поверхні Марса камера апарату Mars Express Європейського космічного агентства (ЄКА) зробила знімок раніше невідомого кратера, який схожий на величезне око. Про це повідомляє Science Alert.

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Марсіанське "око", яке пильно дивиться в космос, має діаметр 30 км. Воно розташоване в південній півкулі Марса, яка називається Аонія Терра. Спостережувана місцевість відома своїми кратерами, саме там є відомий ударний кратер Лоуелла, діаметр якого становить вражаючі 200 км.

За словами вчених, більшість кратерів в Аонії Террі утворилися в ході масивних ударів близько 4 млрд років тому. Цей період був важким для всієї Сонячної системи, чиї планети зазнавали потужних і багаторазових ударів астероїдів. Земля також не уникла цієї долі, вважається, що саме тоді на нашу планету потрапила вода й органічні сполуки. Але на Землі атмосфера та землетрус стерли з поверхні планети більшість слідів стародавнього бомбардування астероїдами.

Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Але безплідний і геологічно спокійний Марс зберіг усі ці сліди на своїй поверхні. Тому вчені можуть утворити картину неспокійного минулого Сонячної системи.

Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Такі марсіанські регіони, як Аонія Терра, також можуть розкрити внутрішню будову Марса. Під час таких сильних ударів на поверхні виявляється матеріал, який інакше назавжди залишився б під поверхнею планети. Область на новому знімку показує, наскільки складний і різноманітний склад ґрунту в цьому регіоні.

Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Кратер у формі ока розташований у місцевості, яка поцяткована каналами, ймовірно, їх створила рідка вода в далекому минулому Марса. На дні каналів можна побачити темніший матеріал, а деякі канали навіть височіють над поверхнею. Можливо, такий ефект був отриманий через ерозію ґрунту у висохлих руслах річок.

На південь від кратера можна побачити менші кратери й осипи, а на північ поверхня гладша та має бляклий відтінок.

У самому центрі кратера видно темний матеріал, схожий на темну дюну. У кратері також розташовуються конічні насипи й осипи.

Нагадаємо, нещодавно на знімках із Марса було знайдено загадкові "двері", які були схожі на вхід підземелля. Щоправда, реальність виявилася набагато прозаїчнішою, ніж фантастичні припущення в мережі.