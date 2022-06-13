За нами стежать. На Марсі знайшли гігантське "око" розміром із місто (фото)
Марсіанське "око", яке пильно дивиться в космос, має діаметр 30 км.
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На поверхні Марса камера апарату Mars Express Європейського космічного агентства (ЄКА) зробила знімок раніше невідомого кратера, який схожий на величезне око. Про це повідомляє Science Alert.
Марсіанське "око", яке пильно дивиться в космос, має діаметр 30 км. Воно розташоване в південній півкулі Марса, яка називається Аонія Терра. Спостережувана місцевість відома своїми кратерами, саме там є відомий ударний кратер Лоуелла, діаметр якого становить вражаючі 200 км.
За словами вчених, більшість кратерів в Аонії Террі утворилися в ході масивних ударів близько 4 млрд років тому. Цей період був важким для всієї Сонячної системи, чиї планети зазнавали потужних і багаторазових ударів астероїдів. Земля також не уникла цієї долі, вважається, що саме тоді на нашу планету потрапила вода й органічні сполуки. Але на Землі атмосфера та землетрус стерли з поверхні планети більшість слідів стародавнього бомбардування астероїдами.
Але безплідний і геологічно спокійний Марс зберіг усі ці сліди на своїй поверхні. Тому вчені можуть утворити картину неспокійного минулого Сонячної системи.
Такі марсіанські регіони, як Аонія Терра, також можуть розкрити внутрішню будову Марса. Під час таких сильних ударів на поверхні виявляється матеріал, який інакше назавжди залишився б під поверхнею планети. Область на новому знімку показує, наскільки складний і різноманітний склад ґрунту в цьому регіоні.
Кратер у формі ока розташований у місцевості, яка поцяткована каналами, ймовірно, їх створила рідка вода в далекому минулому Марса. На дні каналів можна побачити темніший матеріал, а деякі канали навіть височіють над поверхнею. Можливо, такий ефект був отриманий через ерозію ґрунту у висохлих руслах річок.
На південь від кратера можна побачити менші кратери й осипи, а на північ поверхня гладша та має бляклий відтінок.
У самому центрі кратера видно темний матеріал, схожий на темну дюну. У кратері також розташовуються конічні насипи й осипи.
Нагадаємо, нещодавно на знімках із Марса було знайдено загадкові "двері", які були схожі на вхід підземелля. Щоправда, реальність виявилася набагато прозаїчнішою, ніж фантастичні припущення в мережі.