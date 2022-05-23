"Ми одні у своїй галактиці": фізик прокоментував слухання в Конгресі США з приводу НЛО

Англійський фізик вважає, що інопланетян точно немає в нашій галактиці, але такі розумні види, хоч і рідко, але трапляються в інших місцях.

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Минулого тижня одним з головних трендів новин щодо НЛО, було публічне слухання в Конгресі США, про яке вже писав Фокус. Під час слухань американські військові представили результати розслідувань спостережень непізнаних літальних об'єктів. Один із конгресменів заявив, що НЛО становлять загрозу національній безпеці і що інопланетяни можуть бути реальними. В ефірі ранкової програми на ВВС, 22 травня, фізик Браян Кокс із Манчестерського університету, коментуючи слухання в Конгресі США, заявив, що інопланетяни можуть існувати й навіть можуть бути звичайним явищем у Всесвіті, повідомляє Daily Mail.

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За словами Кокса, інопланетні цивілізації можуть справді існувати, але не в нашій галактиці. Вчений припускає, що такі цивілізації, як наша, можуть бути досить рідкісним явищем і можуть бути в середньому як одна цивілізація в одній галактиці.

[ + – ] Браян Кокс із Манчестерського університету, коментуючи слухання у Конгресі США, заявив, що інопланетяни можуть існувати і навіть можуть бути звичайним явищем у Всесвіті. Фото: Daily Mail

"У тій частині Всесвіту, який ми можемо бачити, існує приблизно 2 трильйони галактик. Я впевнений, що десь там є інопланетні цивілізації. Життя на Землі з'явилося приблизно 3,8 млрд років тому, а цивілізація на нашій планеті з'явилася зовсім недавно. Щоб з'явилася людська цивілізація знадобилася більша частина часу з цих майже 4 млрд років", — каже Кокс.

За словами вченого, враховуючи вік Всесвіту, який становить приблизно 13,8 млрд років, це досить великий термін, це практично третина віку Всесвіту. А значить, що мікробне життя, найімовірніше, є звичайним поширеним явищем у космосі. А щодо таких цивілізацій, як наша, то їх можна зустріти дуже рідко.

"Я вважаю, що мікроби можуть бути всюди. Ось чому ми шукаємо мікробне життя на Марсі. Щодо розумного життя, що з цим складніше. Я думаю, що інопланетяни, як і наш вид, є єдиними в кожній зі своїх галактик", — каже Кокс.

[ + – ] За словами вченого, враховуючи вік Всесвіту, який становить приблизно 13,8 млрд років, це досить великий термін, це практично третина віку Всесвіту. Отже, мікробне життя найімовірніше є звичайним поширеним явищем у космосі. А щодо таких цивілізацій, як наша, то їх можна зустріти дуже рідко Фото: ESA/Hubble & NASA

Водночас Моніка Грейді, фахівчиня з планетарних та космічних наук, ректорка Ліверпульського університету Хоуп, вважає наша галактика настільки величезна і в ній так багато зірок та планет, що статистично можливе виникнення життя на деяких із них.

"У Сонячній системі немає іншої цивілізації, крім нашого, тому будь-якому розумному життю, найімовірніше, довелося б пройти величезний шлях, щоб досягти рівня розвитку для міжзоряних польотів. Я думаю це понад 200 тисяч років, які пройшли від появи сучасної людини до нинішнього рівня розвитку нашої цивілізації. І також треба враховувати той факт, що для того, щоб прилетіти сюди, цим розумним істотам потрібно подолати мільярди кілометрів", — каже Грейді.

Нагадуємо, що американський учений висунув теорію, згідно з якою у Всесвіті можуть жити цивілізації, що змінюють закони фізики. І вони можуть стояти за створенням загадкової темної матерії.